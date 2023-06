Fase torna con il nuovo singolo “Giuda”

FASE, nome in arte di Valerio Urti, artista e autore torinese, torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Giuda” disponibile online

“Giuda” è il nuovo singolo del cantautore Valerio Urti, in arte FASE, disponibile in tutti gli store digitali. “Giuda racconta ancora una volta di un mio disagio, dell’ossessione ossessiva compulsiva di tradire me stesso ogni volta che ne ho l’occasione per farlo senza curarmi dei tagli profondi che ho creato a me e alle persone che mi circondano. Giuda siamo noi, siamo il ‘Bacio’ all’ultima cena, la tendenza a tradirci da soli, Giuda è la persona che abbiamo amato e che si è dimenticata di noi in un batter d’occhio quasi godendo del nostro soffrire, è il sogghigno beffardo del nostro subconscio che ride dei nostri errori. Come per il precedente singolo, anche Giuda racconta una ‘Fase’ del mio vissuto, una parte di me che spero possa raccontare uno straccio di vita di molte persone. E’ un racconto fatto d’immagini vissute in prima persona dai miei occhi e dal mio cuore, la descrizione di una semplice storia d’amore intrappolata nella gabbia della vita. Sbronzarsi per metà al termine di una serata, mentre i baci si mischiano al sorriso, togliersi i vestiti a luce spenta prima di fare l’amore, svegliarsi al mattino cercando i piedi tra le lenzuola, sono stralci di vita comune che si rincorrono tutti i giorni in un semplice loop come se fosse una sensazione unica e irripetibile. Poi rimaniamo soli con noi stessi, ancora una volta, per l’ennesima volta, con l’ennesimo drink in mano ed è proprio in quel momento che ‘Giuda ride’…Alla fine Giuda è una semplice canzone d’amore.

FASE è il nome in arte di Valerio Urti, artista e autore torinese, già conosciuto dagli addetti ai lavori in passato come frontman del progetto Fase39. Il lavoro da solista FASE, è un rebrand degli stessi Fase39 per dare continuità ad un passato e sostanza al futuro. La volontà di modificare il percorso artistico prende forma durante i mesi di lockdown del 2020 dove Valerio scrive gran parte dei brani che compongono il nuovo lavoro. “L’esigenza di combattere i propri mostri rimanendo soli con se stessi” come citato dal cantante, è stata la scintilla che ha dato vita a questo nuovo/vecchio percorso artistico. Proprio da questa sua affermazione nasce il primo singolo “Per come sei tu”. Un brano che mette a nudo il cantante, dove la tematica principale racconta delle crisi di panico che lui stesso vive e ha vissuto in passato. Con la vecchia formazione l’autore torinese ha pubblicato il disco “Elettroscopia” prodotto da Alessandro Sgreccia e Federico Coderoni (VELVET) registrato allo studio Cosecomuni di Roma. Questo disco è stato seguito da un fortunato tour di 70 date in tutta Italia. Nel 2016, sempre con il vecchio progetto, pubblica un EP avvalendosi della collaborazione di Claudio Arfinengo (produttore, session man e batterista di Eugenio Finardi), Marco Lamagna (produttore, session man e bassista di progetti quali Eugenio Finardi, Mao ed altri) e Daniele Li Bassi (produttore, musicista e autore per l’agenzia italiana Magnolia). Grazie a questo EP, Valerio ha raggiunto una dimensione live più matura, aprendo concerti e festival di rilievo ad importanti artisti italiani. Il 28 Ottobre 2022 è uscito il singolo ‘Per Come Sei Tu’ accolto molto bene dalla critica, e notato dalla redazione di Sky che lo ha lanciato in anteprima sui suoi canali. Anche gli ascolti sono ottimi, raggiungendo più di 150.000 stream sulle piattaforme digitale a neanche un mese d’uscita. Nuovi singoli sono già pronti in uscita nei prossimi mesi, e sono già in programmazione una serie di live, che, come citato dallo stesso FASE, vedranno lui ed il proprio pubblico con le orecchie negli store e con gli occhi nei prossimi concerti.