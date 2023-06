Previsioni meteo 27 giugno 2023: clima gradevole da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 27 giugno 2023: prosegue la fase di tempo stabile su tutte le regioni e caldo senza eccessi grazie all’anticiclone delle Azzorre

Ultimi giorni del mese di giugno che proseguono con condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre. Anche nella giornata di oggi dunque non sono previste variazioni di rilievo con temperature nella norma e caldo senza eccessi. Non è escluso nella prima parte di settimana qualche disturbo sulle regioni settentrionali a causa di infiltrazioni umide, con fenomeni specie sui settori alpini.

Nella seconda parte della settimana dovremo avere un maggiore sbilanciamento dell’alta pressione sull’Atlantico, con l’anticiclone delle Azzorre in rinforzo a nord delle omonime Isole, dove avremo valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa e lasciando più scoperto il Mediterraneo. Correnti più umide e instabili potranno cosi raggiungere l’Italia, con acquazzoni e temporali anche intensi che andrebbero ad interessare il Nord, ma con fenomeni in parte anche sulle regioni centrali. Maggiore protezione per le regioni meridionali, dove le condizioni meteo si manterranno stabili. Caldo contenuto, con temperature nella media o appena sopra la media.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 27 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino nubi sparse al Nord-Est con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in movimento verso la Pianura Padana con piogge e acquazzoni sparsi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito tra Toscana, Umbria e Marche.

In Toscana al mattino cieli sereni. Al pomeriggio attese velature in transito a partire dai settori settentrionali. In serata attesi cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata di bel tempo al Sud e sulle Isole Maggiori con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori appenninici nelle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche.

In Calabria cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime stabili o in generale aumento, massime stabili o in diminuzione al Nord e in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .