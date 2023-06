Love Mi 2023: i cantanti sul palco e dove vedere il concerto in diretta

Da Francesca Michielin a Tananai, ecco tutti i cantanti sul palco di Love Mi 2023: il concerto inizierà alle 18:00 e così anche la diretta su Mediaset Infinity

Tutto pronto per la seconda edizione di ‘Love Mi’, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entertaiment, e prodotto da Vivo Concerti che torna in Piazza Duomo il 27 giugno. L’evento, inserito all’interno del palinsesto ‘Milano è Viva‘ promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

I CANTANTI

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco (e non mancheranno le sorprese).

Achille Lauro

Andrea Damante

Angelina Mango

ANNA

Annalisa

Articolo 31/J-Ax

AVA

Bresh

Caneda

Capo Plaza

Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

gIANMARIA

Il Pagante

La Sad

Lazza

Luigi Strangis

Mara Sattei

Massimo Pericolo

Matteo Paolillo

MILES

Rondodasosa

Seryo

Speranza

Tananai

Tedua

Tony Effe

VillaBanks

COME VEDERE IL CONCERTO

Il concerto inizierà alle 18:00 e così anche la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e sarà trasmesso in simulcast su Radio 105, accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. A partire dalle 19:00, si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Per divertirsi in sicurezza sarà fondamentale seguire delle semplici regole. In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone a partire dalle 10:00. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini.

INFO MEZZI

Le fermate ‘Duomo’ della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle ore 11:30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20:00, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

Il concerto è reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor tra cui: Air Action Vigorsol, BOEM, Cornetto Algida, Gruppo Prada, ho.Mobile, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.