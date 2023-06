L’oroscopo del 27 giugno 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 27 giugno 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Polemica questa giornata o comunque un po’ disorganizzata. Fai le cose più importanti in mattinata. Amore: allontana chi ti fa soffrire. Non stancarti!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se hai un’attività stai per ricevere ottime e vantaggiose offerte. Il discorso amore è in recupero per chi cerca bene.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sei stanco ma riuscirai a conciliare le tue esigenze con quelle dell’ambiente. Conferme nel lavoro, dunque tutto quello che imposti riesce bene.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata eccellente, molte ansie voleranno via. Le proposte lavorative ci sono, considera i vantaggi. Recupero in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sono molte le indecisioni nel lavoro, aumenta la necessità di cambiare o comunque fare scelte diverse, devi aspettare qualche mese prima di rivoluzionare la tua vita. Le coppie formate da poco o che convivono sono più impegnate ad organizzarsi che ad amarsi e le relazioni in crisi non si recuperano facilmente o… in tempi migliori.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Situazioni che hai maturato nel passato e che non hai mai affrontato, ora si ripresentano in tutta la loro potenza. E’ possibile programmare eventi o novità. A volte sei troppo rigido, schematico nell’affrontare la realtà.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Devi stringere i denti, quello che stai facendo nell’ambito professionale non ti piace. Mutui o prestiti da esaminare con cura. Serata pensierosa, l’amore ogni tanto porta tensione e dovresti mostrarti cauto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Gli stimoli sono tantissimi, ma oggi sei insofferente, è probabile che qualcuno si ritrovi a discutere in famiglia. Scontri passeggeri con chi rappresenta l’autorità.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata di tensione, forse per oggi sarà meglio non fare troppo. In amore ci sono state parecchie avversità o situazioni difficili da gestire.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In questa giornata è meglio dire no a scontri diretti. Giornata stancante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Buoni i contatti e contratti di lavoro. Per le coppie che sono forti progetti da fare insieme…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ore interessanti per pensare al futuro. Nella sfera professionale tutto procede meglio di quanto pensi.