I Jack & the Starlighters tornano con un nuovo singolo

Disponibile online in digitale e in radio “Ascoltami”, il nuovo singolo della band palermitana Jack & the Starlighters

Esce in digitale e in radio “Ascoltami”, il nuovo singolo dei Jack & the Starlighters, band palermitana formata Gioacchino ’Jack’ Cottone – voce solista, Dario Lo Giudice – basso, Danilo Mercadante – chitarra, Fabrizio Pacera – batteria e percussioni: “questo brano è un monito per ricordare a tutti che esistono persone che vivono in silenzio per paura degli altri, ma anche una speranza affinché si possa prendere coscienza e vincere questo meccanismo che porta all’oblìo”.

ASCOLTA BRANO

Il brano, scritto e composto da Gioacchino Cottone, è un rock-pop italiano con sonorità a tratti vintage: “con questo testo e queste sonorità abbiamo voluto evidenziare – racconta la band – la tendenza a standardizzare la propria vita con il solo scopo di essere accettati da una società che ci plasma sui propri interessi, che ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato senza però dare delle logiche e plausibili spiegazioni. Il risultato, purtroppo, porta molti soggetti a vivere in un limbo di incertezze, paure, a partire dall’interno del proprio nucleo familiare. ‘Ascoltami’ parla di tutte quelle persone che potrebbero essere prezioso contributo alla crescita di una società ed invece vivono nel silenzio e spesso rimangono nell’oblio proprio a causa di altri soggetti che, pur non avendone le capacità reali, si trovano spesso senza meritocrazia a ricoprire ruoli importanti e che per mantenere ed evidenziarne la forza, scaricano le loro frustrazioni su altri soggetti sotto di loro”.

(tra cui “Mizzica che nozze” Real Time” Discovery +,)

Il brano è estratto dal nuovo album, che uscirà a fine anno, che si ispira ad una visione romantica e malinconica che a tratti vede un mondo troppo disegnato per una “macroumanità” e il conseguente totale annullamento della visione soggettiva, contesto accentuato ulteriormente da quello che è l’incalzante e prepotente presenza del mondo social che in qualche modo ha creato dei veri e propri “avatar” di noi stessi.

Brani come “Ascoltami” va a rimarcare concettualmente il desiderio di espressione soggettiva negata e al contempo un vano tentativo di fuga da una realtà “artefatta “ per una più vera e genuina, dove a prevalere sono i rapporti umani vero e le emozioni “del primo bacio” o del primo incontro “reale”.

Il gruppo musicale “Jack & the Starlighters” nasce nel 2002, ed è attualmente composto da quattro elementi:

Gioacchino’Jack’Cottone – voce solista, Dario Lo Giudice – basso, Danilo Mercadante – chitarra, Fabrizio Pacera – batteria e percussioni. Il gruppo ha in attivo numerose esibizioni in locali, piazze di diversi comuni, partecipazioni a concorsi musicali e presenze in varie note emittenti televisive. Jack & The Starlighters si esibisce regolarmente, sin dalla sua nascita, nei più noti locali di Palermo con spettacoli revival di tutta la più bella musica degli anni ’50 ’60 e ’70.

Nel dicembre 2010 la band partecipa all’evento “Dagli stadi alle stelle”, evento svoltosi nel cineteatro “Golden” a Palermo condotto da Roberto Gueli e la Miss Italia Miriam Leone, insieme ad altri ospiti quali Sasà Salvaggio e Arisa. Dal 2011, il gruppo apre una collaborazione con il gruppo comico delle “Malerbe”, conosciuto per la sua collaborazione nel programma televisivo di Mediaset “Le Iene”, prendendo parte ad uno spettacolo di intrattenimento live che prende il titolo di “Pushow”.

Il 2012 si presenta come un anno particolarmente ricco per la band: innanzitutto prende parte a degli spettacoli per le campagne dei candidati a Sindaco di Palermo, partecipando attivamente soprattutto per il Sindaco Orlando. Successivamente partecipa alla commemorazione della morte del giudice Giovanni Falcone a Piazza Magione. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le Iene” di Italia uno. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un Tribute show a Otis Redding che dal 2017 ha calcato diversi palchi importanti (Teatro Savio, Piazza Verdi, etc…).

Nel 2018 la band, attiva sulla scena musicale dal 2002 con un importante repertorio di rock e rock and roll italiano, inglese e americano dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, presenta con un grande show presso lo Spazio Franco dei Cantieri Culturali alla Zisa, il primo brano inedito che fa da apripista ad un progetto discografico di prossima pubblicazione “La Gitana”. Nello stesso anno la prima fortunata edizione di “Palermo Tram & Rock 2018” sostenuta a Natale dal Comune di Palermo e realizzata tra i Tram e la serata finale sul palco a Piazza Verdi.Nel 2019 La band è pronta per girare “Good time rolls” (guarda video), il video tratto dal loro nuovo singolo, sempre per la regia di Gioacchino “Jack” Cottone. Nel 2020, nel corso del lockdown, esce “Maschere senz’anima” (guarda video). Nel Settembre del 2021 arrivano in finale al Sanremo Rock festival con il brano inedito “il fuoco e L’aria”, esibendosi al Teatro Ariston di Sanremo. Nel gennaio del 2022 debuttano come protagonisti della serie su Discovery real time “Mizzica che nozze” guarda puntata, il format che parla dei matrimoni siculi visti dagli occhi della band.

Facebook: https://www.facebook.com/jack.starlighters/

Instagram: https://instagram.com/jackethestarlighters?r=nametag

YouTube: https://youtube.com/c/JacktheStarlighters

Spotify: https://open.spotify.com/artist/52A4ViHHYDUIZjEXJ59Jlb?si=FFKy9xX2RDq9hiTpTEWB1g

Profilo tik tok: https://vm.tiktok.com/ZMLQFTUcE/

https://linktr.ee/jackethestarlighters