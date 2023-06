I Fiumi online con il brano “Quanto più rumore”

Si intitola “Quanto più rumore” ed è il nuovo singolo de “I FIUMI”, che esce in digitale per Dischi Soviet Studio / ed. Freecom

Si intitola “Quanto più rumore” ed è il nuovo singolo de “I FIUMI”, che esce in digitale per Dischi Soviet Studio / ed. Freecom. Il brano anticipa “I Fiumi” il primo album dell’omonima band costituita da Sarah Stride (voce e testi), Xabier Iriondo (chitarra elettrica), Andrea Lombardini (basso elettrico) e Diego Galeri (batteria). Una produzione che dosa il pop-rock con elementi new wave e post-punk; una collezione di dieci brani che delinea un’introspezione ragionata della vita, in tutte le sue sfaccettature.

Demolire i ruoli che ci definiscono, rimpiccioliscono. Sfuggire a ogni classificazione, diventare pazzi, fragili e bellissimi e sulle macerie di ciò che non vogliamo più essere, ballare, diventare nuovi. Ecco il senso profondo di “Quanto più rumore”, un brano che non rinuncia a suoni distorti in grado di soddisfare i palati musicali più esigenti, anche grazie alla presenza di Daniel Bestonzo alle testiere.

“Ci sono canzoni che nascono tutte in una volta, altre che mettono le loro radici in un preciso momento ma che hanno bisogno di tempo per sedimentare e prendere la loro forma definitiva – è il commento di Sarah Stride – Questo è il caso di ‘Quanto più rumore’, un brano in parte scritto a quattro mani con Simona Angioni diversi anni fa ma che, non avendo trovato una sua completezza, era rimasto ad aspettare. Il brano strumentale scritto da Andrea, Xabier e Diego è arrivato a riaccendere immediatamente la necessità di chiudere quel testo ed è stato subito chiaro che questa stesura fosse proprio quella necessaria al suo pieno compimento lirico e melodico”.

È online il video del primo singolo, “Il Dono”, con la regia di Geremia Vinattieri, che vuole affermare l’essenzialità della musica, liberata da qualunque sovrastruttura: https://www.youtube.com/watch?v=apLHSEG72eA