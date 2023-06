Da Lazza a Salmo: i big della musica al Sottosopra Fest

Sottosopra Fest 2023in programma dal 16 luglio al 19 agosto a Gallipoli con Geolier, Lazza, Salmo, Guè, Shiva e tanti altri

Dopo il successo delle prime nove edizioni, che l’hanno reso una delle rassegne urban e hip hop più apprezzate d’Italia, il Sottosopra Fest si prepara a tornare e celebrare il traguardo delle 10 edizioni.

Un decennio di show e line up impressionanti, sold out ed exploit – come le 100mila presenze del 2022 – che hanno reso il Sottosopra Fest e la città di Gallipoli una delle capitali estive dell’urban italiano, grazie al lavoro di direzione artistica e di produzione del team di Faraway Agency. Una storia resa possibile proprio dagli sforzi degli organizzatori, che hanno deciso di importare nel sud Italia un modello di festival che non aveva precedenti. Una rassegna lunga più di un mese, con un cartellone ricco di grandi nomi, più location – anche quest’anno si confermano Praja, Vega e Parco Gondar -, una direzione artistica in grado di portare sul palco gli artisti più acclamati del momento, ma anche giovani scommesse dal grande potenziale. Un mix di ambizione, lungimiranza e concretezza che, arrivato al decimo appuntamento, è diventato una garanzia di qualità, un punto di riferimento per artisti, pubblico e addetti ai lavori, e un appuntamento imperdibile per chiunque apprezzi la musica urban e gli show dal vivo.

L’edizione 2023 del Sottosopra Festival si preannuncia carica di sorprese e novità, con una line up ancora in definizione, ma che ha già calato diversi assi e confermato la presenza di alcune delle più grandi star del rap italiano:

• VILLABANKS + ICY SUBZERO (18 luglio)

• GUÈ + SHIVA + ANNA (19 luglio)

• MAMBOLOSCO + DISS GACHA (20 luglio)

• ROSA CHEMICAL + YOUNG MILES (21 luglio)

• BRESH + CAPO PLAZA (23 luglio)

• TONY EFFE (27 luglio)

• GEOLIER + KID YUGI + NERISSIMA SERPE (30 luglio)

• NITRO + MASSIMO PERICOLO (03 agosto)

• LAZZA (04 agosto)

• SALMO (16 agosto)

Questi i nomi già annunciati nel cartellone del Sottosopra Fest, che si conferma tappa immancabile per tutti gli artisti tripla A della scena italiana. Il decimo anniversario porterà con sé iniziative uniche, eventi ed happening volti a celebrare non solo il prestigioso traguardo, ma anche la cultura hip hop, il mondo urban e la musica. Una festa che durerà più di un mese, e che regalerà innumerevoli sorprese al pubblico.

Ogni edizione di Sottosopra Fest ha fatto registrare un incremento di spettatori grazie alla qualità del cartellone, con alcune date storiche che hanno raggiunto il picco di presenze come quelle di Sfera Ebbasta per “Rockstar”, di Marracash con “Persona”, o l’inedita combo del 2022 Shiva + Rhove + Nerissima Serpe. Per il 2023 ha l’obiettivo di fare ancora meglio, per la gioia del nutrito pubblico che, da dieci anni a questa parte, si riunisce sotto il palco. Turisti italiani e stranieri, appassionati di hip hop provenienti da tutt’Italia, curiosi che non resistono al fascino della location, alla cura dell’organizzazione e all’energia contagiosa che si sprigiona durante le serate.

Sottosopra Festival 2023 sta arrivando: questo è solo l’inizio.

Prevendite disponibili qui: