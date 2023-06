Cecas in radio e in digitale con la canzone “Tempo”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Tempo”, il nuovo singolo di Cecas

“Tempo” è un brano che nasce da una riflessione personale durante una passeggiata. Tante volte ci si preoccupa della velocità con cui scorre il tempo, ci affanna ad inseguirlo per paura di rimanere indietro, a tal punto che si dimentica di viverlo. Non si fa caso a ciò che ci circonda e a quello che sta accadendo per pensare al futuro, quando l’unico momento reale è il presente.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scelto questo brano come singolo in questo periodo per invitare alla spensieratezza e a godere di ogni momento, senza per forza dargli una connotazione, ma semplicemente per il piacere di viverlo avendo fiducia che tutto stia scorrendo nel verso giusto. “E sai, è arrivato quel momento in cui comincio a credere che tutto quanto abbia un senso, senza chiedermi qual è” Questo non significa vivere passivamente ciò che accade, ma semplicemente rispettare i propri tempi e le varie sfumature del percorso che ognuno di noi si crea.”

Biografia

Francesca Zentilin canta da sempre, ma si avvicina in modo più serio alla musica intorno al 2010: sentendo il cugino suonare la chitarra, comincia a studiarla da autodidatta. Solo nel 2020 decide di prendere lezioni di canto con l’insegnante Barbara Errico. Pian piano nasce il bisogno di esternare pensieri ed emozioni, inizia a scrivere canzoni sue. In seguito, un caro amico che sta avviando un proprio percorso di produzione musicale, propone a Francesca di collaborare lavorando sul materiale grezzo che aveva scritto. Da lì parte il suo vero e proprio percorso artistico. Importante la conoscenza con Carlo Bonazza, che sentite le pre-produzioni s’interessa al suo lavoro, consigliando all’artista di iniziare a produrre in un vero e proprio studio di registrazione. È lui a presentarle Cristiano Norbedo, l’attuale produttore con cui Francesca collabora ormai da quattro anni. Inizialmente il progetto artistico si chiamava OPS, che ha due canzoni all’attivo. In seguito al cambio di formazione si è trasformato in CECAS, cioè il nome d’arte di Francesca Zentilin.

Dopo “Equilibrio”, “Tempo”, il nuovo singolo di Cecas è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica.