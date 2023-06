Su Rai Movie “L’uomo che amò Gatta danzante”: la trama del film

Su Rai Movie “L’uomo che amò Gatta danzante” (The Man Who Loved Cat Dancing, Usa 1973), di Richard C. Sarafian, con Burt Reynolds, Sarah Miles: la trama del film

È una storia d’amore nel Far West, la proposta di Rai Movie di lunedì 26 giugno alle 21.15 con “L’uomo che amò Gatta danzante”. Il film comincia con una rapina al treno in una piccola stazione nel deserto. Sul treno c’è Catherine Crocker, una donna in fuga dal marito: presa in ostaggio da un gruppo di rapinatori, s’innamora del loro capo, Jay Grobart.

