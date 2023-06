L’oroscopo del 26 giugno 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 26 giugno 2023 con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Hai iniziato un lavoro o un progetto complesso, che renderà solo dopo molti mesi; non sei soddisfatto di quello che fai. Non bisogna sottovalutare una conoscenza, in particolare se il cuore è solo da tempo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata molto impegnativa, molto faticosa e comporta qualche spesa in più. Le coppie più datate vivono un calo del desiderio.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Situazione valida per ogni tipo di recupero, sia in amore che nel lavoro. Fortuna nei contatti o se viaggi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di non riversare quella strana insoddisfazione che stai vivendo per questioni di lavoro nella sfera sentimentale, perchè rischieresti di perdere il partner.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Meglio la salute, trasformazioni in corso, investimenti positivi. Il lavoro è in una fase discreta!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Le persone che hanno un’attività commerciale ma anche gli studenti saranno efficacemente sostenuti. Il cuore richiede una grande rinascita con belle novità, per cui non conviene farsi prendere da inutili ansie.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Una bella situazione, avremo una giornata molto impegnativa per il lavoro. Programma con il partner un evento oppure cerca di allargare il giro delle conoscenze…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Agisci ora, puoi ottenere risultati importanti se non ti lasci prendere dalla paura di sbagliare. Con una persona Toro o Cancro puoi fare un patto a lunga scadenza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In amore è un periodo di fermo e non per colpa tua. Muoviti se intendi viaggiare o parlare di affari.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Nel lavoro c’è stata una chiusura o la volontà di chiudere un percorso o tentarne un altro. Accetta inviti con cautela, frequenta poche persone ma affidabili.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Amori non facili da vivere, una persona è lontana, puoi provare desiderio per chi è già legato oppure troppo lontano dai tuoi pensieri. E’ probabile che tu in questi giorni debba dimenticare un torto subìto di recente.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Per i progetti che hai in mente non ci sono giuste risorse oppure non hai voglia di parlare con persone che ti fanno solo perdere tempo. Non sei capace di resistere ad una tentazione, non sai se frenarti oppure no. Non mettere in discussione rapporti importanti per nulla.