I TUN online con il singolo “Second Hand”

Fuori “Second Hand” di TUN, Torino Unlimited Noise, il trio formato da Gianni Denitto (sax), Fabio Giachino (synth) e Mattia Barbieri (batteria/drum pads)

“Second Hand” è il titolo del nuovo singolo dei TUN, in uscita in collaborazione con Rubik Media. Il brano ha come ospite il trombettista berlinese Sebastian Studnitzky, artista di punta nel panorama jazz elettronico tedesco. “Second Hand” è dialogo tra sassofono e tromba, un viaggio da vivere comodamente trasportati dal dal ritmo ipnotico della batteria di Mattia Barbieri e dai sintetizzatori caleidoscopici in levare di Fabio Giachino.

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3FY0UZ4

TUN è Torino Unlimited Noise, il trio formato da Gianni Denitto (sax), Fabio Giachino (synth) e Mattia Barbieri (batteria/drum pads) che supera i confini del genere fondendo i ritmi techno con il jazz.

Nel 2019 hanno realizzato il primo EP, “Jason” e nel 2021 il primo album “New Door” per l’etichetta Jazz O Tech. Nel 2020 TUN ha partecipato alla compilation “This is Techno Jazz” collaborando con Tensal, uno dei massimi esponenti della Techno Europea. Nel 2022 hanno composto l’inno per i campionati europei di nuoto di Roma e il brano Sahara è stato selezionato come sigla del podcast RAI “Ragazze con la pistola”. In questi anni hanno suonato in importanti festival come Jazz Refound, JazzMi, Eurovision 2022 guest Dub FX, JazzAhead Bremen, Gate of Tehran (Iran), Edinburgh Jazz Festival, Jazz Rallye Luxembourg, Sichtfeld Openair Svizzera, Internet Festival Pisa.