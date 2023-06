Ho guardato avanti è il nuovo album di Franco D’Elia in uscita per l’etichetta Contromusic che segue dopo due anni il doppio album esordio In questo Tempo

Si intitola Ho guardato avanti il nuovo album di Franco D’Elia uscito per l’etichetta Contromusic e segue dopo due anni il doppio album esordio In questo Tempo entrato subito nella top 100 delle classifiche iTunes (Ch).

“Questo nuovo album l’ho scritto in un momento di grande cambiamento -racconta D’Elia- si arriva in un momento in cui la vita ti mette davanti due strade: una è quella di rallentare e goderti un po’ tutto quello che Il passato ti ha dato, l’altra quella di guardare avanti e dimenticare il passato. L’album si intitola Ho guardato avanti perché dietro non c’era più niente” aggiunge.

I testi di questo album parlano di esperienze vissute, dolori, ricordi e speranze come carburante del proprio vivere e della propria anima.

“Nella copertina dell’album è rappresentata una strada –dice l’artista- l’archetipo dei sogni e del viaggio rappresentato dai sentieri e dalle strade da percorrere, dai paesaggi, la strada come luogo di ispirazione”.

La produzione del disco è curata dal maestro Stefano Florio, produttore artistico di grande qualità ed esperienza con cui D’Elia collabora da diverso tempo, le sonorità passano da influenze elettroniche, ambient a suoni rock.

Ho guardato avanti è disponibile su tutte le piattaforme streaming e acquistabile su Spotify, Google play, Amazon Itunes etc.

Il brano Sei bella è il primo singolo e video estratto dall’album Link: https://youtu.be/j6CkTCwBwfk una ballad rock d’amore, intima e allo stesso tempo potente

Questa la tracklist del disco:

Sono arrivato fino a qui, Ruba una chance

Questa vita

In un mondo, Rockstar stanca

Hai visto è finita così”

Hey tu, Quanta pazienza che ho

Sei bella

Vedo la gente

Mi sono accorto

Vieni qui

Aspetto aspetto

Guardami

Chi è Franco D’Elia: musicista e poeta, cantautore dall’anima rock, nel 2016 esce con i due volumi sperimentali dal titolo “In questo tempo vol 1 e vol 2” in cui attraverso la spoken word poetry veicola sensazioni ed emozioni terrene e spirituali. Per anni compone ed elabora paesaggi sonori che ci portano dall’elettronica alla ambient al rock.

Dopo il secondo volume di “In questo tempo” che entra a far parte dopo solo una settimana della top 100 sull’I tunes Chart in Svizzera nel 2017, torna in Aprile 2018 con un album di canzoni dal titolo Finalmente Liberi, da cui estrae 4 singoli e relativi video: È stato facile, primo singolo che racconta una storia d’amore che finisce, Credimi una ballad molto coinvolgente di archi e voce per poi uscire con Fuori Fuori, un brano dall’anima rock il cui video è stato girato in Marocco.