Fefè presenta “Universi”, il nuovo singolo

Fefè, giovane cantautrice romana cresciuta ascoltando folk, indie pop e elettropop, torna sulle piattaforme streaming con “Universi”

UNIVERSI è il nuovo singolo della cantautrice Romana fefè, il primo brano ‘’motori’’ uscito il 6 Gennaio 2023 per NEEDA Records / Altafonte Italia è stato inserito in playlist Spotify come: New Music Friday, Scuola Indie e Fresh Finds Italy ottenendo l’attenzione degli stores digitali.

“universi” è il momento in cui ci si rende conto di essere rimasti indietro.

È il momento in cui le persone con cui siamo stati piccoli crescono e cambiano, trovano il loro posto in una nuova città e nel mondo.

È il rifiuto del tempo e dell’età, perché quelli che prima erano mondi adesso sono universi, e gli universi sono impossibili da attraversare. E’ disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming.

Fefè racconta: “Ho scritto ‘universi’ quando una persona con cui sono cresciuta ha deciso di trasferirsi in un’altra città e di vivere lì la sua vita. Ho capito che era un passo importante, specie per chi come noi viene da città di periferia, dove sembra che non cambi mai niente. Era una di quelle esperienze che ti fanno crescere per forza, una cosa che io non avrei avuto il coraggio di fare. Perciò ‘universi’ parla del sentirsi lasciati indietro, del tempo che passa per tutti in modo diverso, delle città che cambiano e delle persone che, per fortuna, rimangono le stesse”.