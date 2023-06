UnleashAnemaHit in radio e in digitale con “Notti piovane”

UAH, acronimo di UnleashAnemaHit, su tutte le piattaforme digitali con “Notte piovane” il nuovo singolo che anticipa il primo album

A distanza di un anno dal debutto discografico con l’Ep “Uah You” torna il cantautore “sommerso” UAH, acronimo di UnleashAnemaHit. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Notte piovane” il nuovo singolo che anticipa il primo album che sarà composto da nove tracce distribuite da Disordine Dischi.

UnleashAnemaHit è un partenopeo atipico per due motivi: il primo riguarda la sua volontà di restare nell’ombra, senza palesarsi in foto o nei video né esibendosi dal vivo. Una scelta che va in controtendenza in questa epoca fatta di ostentazione dell’immagine e ossessione di apparire.

Il secondo motivo è il particolare metodo di scrittura che lo caratterizza, cioè scrive e compone le canzoni esclusivamente durante lunghi viaggi in auto, soste in autogrill, chiuso in garage e sempre in completa solitudine dove trova l’ispirazione per i suoi testi profondi ed emozionanti.

La sua musica è un mix di sonorità pop e rock, con influenze anni ’90, che lo rendono un artista unico nel panorama musicale italiano pronto a farvi fare un viaggio emozionante attraverso la sua musica intensa e riflessiva.

Oggi esce il primo singolo estratto dal debut album che verrà pubblicato a maggio e distribuito da Disordine Dischi. “Notte piovane”, come tutti i brani dell’album, è stato registrato presso i Music Factory Studio ed è stato arrangiato e missato da Dino Barretta mentre la masterizzazione è stata curata da Frank Arkwright

presso gli Abbey Road Studios di Londra.

“Notte piovane” è un brano dal testo misto, parti di italiano e parti di napoletano, che analizza le relazioni sentimentali quando terminano e lasciano terribili s trascichi. Dal beat downtempo ha un retrogusto soul partenopeo che fa da colonna sonora ad un amore finito e di come si cerca di superare questo momento difficile della vita.