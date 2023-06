Su Rai 2 in diretta la prima tappa di Tim Summer Hits

Su Rai 2 torna “Tim Summer Hits” con sei appuntamenti da Roma e Rimini: alla conduzione Andrea Delogu e Nek. In simulcast anche su Rai Radio2 con Diletta Parlangeli

Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna il 25 giugno in prima serata su Rai 2 il “TIM Summer Hits”. Sei puntate con i successi musicali dell’estate. Sarà ancora Piazza del Popolo ad accogliere sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno le prime tre serate dello show che vedrà salire sul palco ben 70 artisti.

Il progetto si pone in linea con gli obiettivi della Direzione Intrattenimento Prime Time di intrattenere e di intercettare il pubblico più giovane, dando loro anche la possibilità di assistere, in forma gratuita, a dei concerti live nelle piazze di Roma e Rimini con artisti di punta.

A condurre le serate saranno Andrea Delogu e Nek, due volti molto amati dal pubblico di Rai 2 che, legati dalla passione per la musica, sapranno coinvolgere la platea a casa e quella presente in piazza. Dal backstage Gli Autogol parteciperanno con le loro divertenti incursioni.

I concerti partiranno da Roma per poi trasferirsi in Romagna, a Rimini, per dimostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dalla terribile inondazione e per sostenere attraverso la musica la ripresa e il turismo di quelle zone. È un progetto che sull’onda degli ascolti dello scorso anno, 1.393,00 di telespettatori di media e l’11.23% di share ha lo scopo di illuminare anche quest’anno l’estate di Rai 2. Molto interessanti i target della scorsa edizione. Nella fascia 15-24 anni del target femminile è stato raggiunto il 20.30% di share; importante anche quello delle fasce 23-34, 45-54, 55-64 che hanno superato il 13.5% di share. Per quanto riguarda il target maschile ottimo risultato nella fascia 15-24 anni con il 13,33% di share. Le sei puntate dello scorso anno sono state molto apprezzate dai giovani- adulti (15-24 anni) con il 16,76% di share, mentre nella fascia teen (15- 19 anni) è stato raggiunto il 12.56% di share. Stesso risultato nella fascia degli adulti dai 45 ai 64 anni.

L’evento sarà trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 dagli studi di via asiago con Diletta Parlangeli e sul canale 202 del digitale terrestre e sarà disponibile su RaiPlay. Durante gli appuntamenti Ema Stokholma accoglierà nel backstage tutti gli artisti e realizzerà alcuni contenuti extra che saranno disponibili sui social di Rai Radio2. Inoltre, Radio2 curerà il pre-show dal palco principale con DJ set e animazione on field.

Rai Radio2 è disponibile anche in Visual Radio sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound.

“Tim Summer Hits” è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da FriendsTV.