Il nuovo singolo della band Novanta è “Forever”

Disponibile sulle piattaforme digitali per Factory Flaws “Forever”, il nuovo singolo dei Novanta, un gruppo milanese che suona dream pop

Esce per Factory Flaws “Forever” – il nuovo singolo dei Novanta, un gruppo milanese che suona dream pop. O, per dirla a modo loro, “ceiling-gazing songs”: canzoni da ascoltare preferibilmente tra mezzanotte e le quattro del mattino. Inizialmente partito come progetto strumentale solista del chitarrista Manfredi Lamartina, nel corso del tempo Novanta si è trasformato in un collettivo che ha coinvolto musicisti della scena indipendente italiana e internazionale.

“Forever”, il primo singolo estratto, è una gemma shoegaze mozzafiato scritta insieme a uno degli ospiti dell’LP: Gioia Podestà. Chitarre celestialmente riverberate fanno il paio con voci eteree e melodie ultraterrene. Un brano potentemente nostalgico ma assolutamente fresco: I Novanta sono qui per conquistare i puri di cuore.

A proposito del singolo spiegano che «”Forever” è stata la prima canzone alla quale abbiamo lavorato per l’album, ed è forse la nostra composizione più pop in assoluto. Desideravamo creare un pezzo che vivesse di contrasti, con una strofa scura e un ritornello aperto e luminoso, in una specie di dualismo sonoro che trova la sintesi perfetta nella linea vocale, che abbatte ogni steccato di genere e fa vibrare d’inquietudine questo brano. “Forever” è una malinconia ballabile».

La cantante e coautrice del singolo è Gioia Podestà, ex You, Nothing, tra le voci ospiti dell’album e a proposito del brano dice «Con “Forever” è stato amore al primo ascolto, cosa che a me succede raramente. Sono stata contattata nel 2021 da Manfredi per lavorare insieme a questo pezzo per il nuovo album dei Novanta ed ho accettato senza esitare. Già dopo un paio di ascolti avevo la melodia in testa e le parole poi sono venute in modo molto naturale. Si parla di un amore finito, del dolore dato e ricevuto e del desiderio di potersi stringere per l’ultima volta, dimenticando quel che è successo in passato. Tutto questo in un’atmosfera super dream pop, in cui io mi sento perfettamente a mio agio e ispirandomi per lo più alle melodie vocali di Lana del Rey (una tra le mie cantanti preferite). Il desiderio più grande adesso, è sicuramente poterla cantare dal vivo insieme alla band».

Artwork di “Forever” realizzato da Ilaria Sponda.