Gli Anna Ox pubblicano il nuovo disco “Lana”

Fuori “Lana” degli Anna Ox che lo definiscono un disco tropicale. Molto più solare nei ritmi e nelle armonie rispetto al loro lavoro d’esordio

LANA è il nuovo disco degli ANNA OX. «No, non la brava cantante». Come riporta la loro biografia su Instagram, loro suonano e basta. Come lo ha definito la stessa band, Lana è un disco tropicale. Molto più solare nei ritmi e nelle armonie rispetto al loro lavoro d’esordio, BACK AIR FALCON DIVE. La parte elettronica è sempre ben presente, ma i confini sono diventati più canonici, con una batteria mai così acustica, armonie evidenziate dalle chitarre più che dal basso e non viceversa come in passato.

Un disco con un’anima clubbing e danzereccia. Non da club dove ballare nel 2023 quanto magari quelli di qualche anno addietro.

Nelle parole dei suoi autori: «La continua necessità di ricercare e ricreare la natura si fa strada solitamente al di là dei propri confini, dimenticandosi che la propria normalità è radicata nei luoghi più comuni e intimi dello scorrere degli eventi. LANA è un tentativo di dipanare una matassa di pianure e risaie, delle vie e dei quartieri che abbiamo vissuto ogni giorno da decenni, anche standovi lontano anni luce, ormai fotograficamente impressi, instaurati nel profondo. Tutto il disco riprende luoghi tanto cari e ai quali si tende a dare poca considerazione, proprio come si fa con le braccia o le gambe, che pure ogni giorno ci consentono di prendere e andare. Nel tentativo di ritrovare lo slancio alla propensione, di considerare l’ambiente come nido e, ancor più in generale, abbracciare quello che si ha a disposizione. Una bandiera bianca sventolata con la fierezza del samurai».

L’album, immortalato nella sua essenza in modo encomiabile dalle grafiche di Alessandro Baronciani, esce a 4 anni di distanza dall’esordio BACK AIR FALCON DIVE (2019) e dal repack BACK AIR FALCON DIVE VOL.2 (2020) ed è stato anticipato dal singolo BRUGHIERA, un brano che ne incarna perfettamente lo stile, «anche se la discoteca non si trova a Milano Marittima ma fra le risaie della Lomellina».