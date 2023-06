Passaggio a Nord Ovest su Rai 1 alla scoperta dell’Acquario di Napoli

“Passaggio a nord ovest”, il programma condotto da Alberto Angela su Rai 1, alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, questa settimana andrà a Napoli per scoprire un vero gioiello della scienza e della ricerca marina, che nel 2022 ha celebrato i 150 anni dalla fondazione: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. I napoletani la conoscono come l’Acquario, ma in realtà è molto di più. Ospita oltre 200 specie animali e vegetali e unisce le attività di ricerca e la possibilità di visita da parte del pubblico.

Nella puntata in onda sabato 24 giugno alle 15 su Rai1 ci si occuperà poi di archeologia. Nel 1878, dopo una lunga campagna di scavi, l’archeologo Hjalmar Stolpe portò alla luce, sull’isola di Birka, non lontano da Stoccolma, un grande cimitero risalente all’epoca vichinga. Tra le varie tombe c’era quella di un guerriero, che spiccava per la quantità di oggetti in essa rinvenuti. Molti anni dopo, nel 2017, un team di archeologi svedesi ha sorpreso il mondo intero rivelando, attraverso uno studio del DNA, che il guerriero sepolto in quella tomba non era un uomo, ma una donna.

In Messico, a soli 40 chilometri dalla capitale, sorge l’antica “città degli Dei”: Teotihuacan. Costruita nel Primo Secolo Dopo Cristo, aveva la stessa quantità di abitanti della Atene classica. Di tutte le città precolombiane del Mesoamerica, Teotihuacan è la più misteriosa e solleva ancora domande sui suoi costruttori e anche sul suo stesso nome. Infatti, furono gli Aztechi, nel XIII Secolo, chiamarla come la conosciamo oggi, giacché questa civiltà è scomparsa senza lasciare alcuna traccia scritta, persa per sempre nelle nebbie del tempo.

Si torna sull’attualità. Il tunnel della Manica, che collega la Gran Bretagna alla Francia, è una delle sette meraviglie del mondo moderno. Quanto ci è voluto per costruire il tunnel sottomarino più lungo al mondo? Interamente finanziato da fondi privati, rappresenta un successo ingegneristico e un testamento di quanto si possa fare quando due nazioni riescono a mettere da parte le differenze storiche e unire le forze.