Maura torna con la canzone “Rubi in chiesa”

La cantautrice bolognese Maura Zucchi torna con la nuova canzone “Rubi in chiesa”, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali

RUBI IN CHIESA è il nuovo singolo di MAURA, artista di adozione bolognese dall’universo musicale variegato e dall’anima pop introspettiva ed eclettica. Il brano è stato scritto da Maura e Francesco Ponz, co-produttore della traccia insieme a Mattia “Matta” Dallara (Deposito Zero Studios).

Una canzone e un’immagine ferma nel tempo, «di quando la tua disinvolta crudeltà si è finta ingenuità per giocare con me. Ora non giochiamo più. Ascoltami, vuoi?»

«Non ti sembra un po’ come rubare in chiesa? Io accetto per amore, e qual è la tua scusa?».

«Facciamo un gioco di ruolo, in cui io sono una chiesa e tu sei… tu. Vedi la chiesa, entri, e non puoi che comportarti da te: la distruggi, la scomponi, la confondi e – solo per finire – la sconsacri».

Dopo il pop elettronico di “Nel mio bosco” e la ballad indie rock “Terra bruciata”, “Rubi in chiesa” è il terzo singolo che anticipa il primo album di Maura, in uscita nei prossimi mesi per Deposito Zero Studios e Porto Records. Un viaggio introspettivo in cui l’autrice si mette a nudo, mostrando la propria vulnerabilità. E che fa di Maura una risposta italiana alla nuova canzone d’autore indipendente di Phoebe Bridgers, Julien Baker, The Japanese House.

Fatima Maura Zucchi, in arte Maura, classe 1998, vive a Bologna, dove frequenta la magistrale in Scienze Linguistiche. Da sempre vicina al mondo della letteratura e della poesia, scrive canzoni che parlano di sé e di ciò che la circonda. Il suo primo progetto musicale (Bluastri) la vede accompagnata da una chitarra e basi elettroniche. Nel 2018 inizia una collaborazione con un team di scrittura musicale all’interno di Deposito Zero Studios (Forlì). Le capacità espressive dell’artista spingono gli Studios a investire maggiormente sull’artista e così nasce Maura, che esordisce ad aprile 2021 con il suo primo singolo, “Andiamo Giù Bene”, prodotto da Francesco Pontillo (España Circo Este, Corner In Bloom, My Girl Is Retro) e Deposito Zero Studios, il cui video viene lanciato in anteprima da Billboard Italia. A maggio 2021 esce il secondo singolo di Maura, “Lacci”, inserito nella playlist editoriale di Spotify “EQUAL”, dedicata alle artiste più significative della scena italiana, a supporto della campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio e dell’industria musicale. A settembre Maura pubblica “È vero voglio che resti” e a dicembre 2021 esce “Non imparo mai”, in collaborazione con Porto Records. Maura sta lavorando al suo primo disco, che sarà prodotto da Francesco Pontillo e Mattia Dallara, in collaborazione con Deposito Zero Studios e Porto Records e che è stato anticipato nel mese dai singoli “Nel mio bosco” e “Terra bruciata”.