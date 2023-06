“Bella Maleducata” è il nuovo singolo di Cali

Cali, la nuova promessa pop rock di Sugar Music, pubblica il singolo “Bella Maleducata”: il brano è sulle piattaforme streaming

CALI, la nuova e giovanissima promessa della scena musicale pop-rock italiana, firma il suo primo contratto discografico con Sugar Music e pubblica il singolo “Bella Maleducata”, disponibile in radio e su tutti i digital store. Cantautore e musicista torinese, CALI sperimenta e costruisce una sua dimensione artistica innescata dal rock’n’roll contaminato con l’urban pop, partendo proprio dal brano “Bella Maleducata”, dove uomo e donna si uniscono in un rapporto irriverente, passionale e sensuale, tra scontro e fusione. Il testo delinea un personaggio immaginario ritratto in un corpo femminile che fiorisce nella sua forma più maleducata, provocante e spericolata.

“Sono molto entusiasta di aver firmato un contratto discografico con Sugar, l’etichetta di Caterina Caselli, icona beat del panorama musicale italiano.” – afferma CALI –

“Ricordo come fosse ieri quando da bambino mia nonna metteva alla radio ‘Cento giorni’ di Caterina e la ballava con mio nonno cantandola a squarciagola. È un sogno in questo momento pensare che la stessa Caterina e suo figlio Filippo, insieme a Fabio Rinaldi e al mio manager Angelo Calculli abbiano creduto in me.” – conclude.

“Alessandro, CALI, è un artista incredibilmente talentuoso. Seppur giovanissimo ha una scrittura molto matura e vera. È un artista autenticamente rock and roll.” – dichiara Angelo Calculli, Manager di CALI – “Non ha filtri, non ha sovrastrutture e non è costruito. È un artista molto professionale, un gran lavoratore e credo che potrà diventare in breve tempo una star che godrà di un lungo periodo di successo. È un artista per il quale metterò in campo tutto me stesso per far sì che la sua fiducia sia ripagata con il giusto riconoscimento. È un piacere ancor più grande oggi averlo accompagnato alla firma con Sugar, un’etichetta che ammiro moltissimo perchè altamente sartoriale nei progetti che cura. Non molti ma giusti e mirati. Ringrazio Filippo Sugar per avermi dato fiducia, Fabio Rinaldi per aver creduto in CALI e sono felice a 60 anni, nel giorno del provino di CALI, di aver potuto stringere la mano a Caterina Caselli: sono figlio degli anni ‘60 e lei per noi ragazzi era un riferimento d’avanguardia musicale e di immagine.” _ conclude.

Il videoclip di “Bella Maleducata”, diretto da Vision and I, sarà disponibile su YouTube.

CALI, pseudonimo di Alessandro Caligaris, è un artista torinese.

Nato nel 2000 da genitori musicisti, Cali cresce nell’ambiente musicale, ammettendo però di essersi avvicinato a livello pratico alla musica solamente all’età di 17 anni. A 19 anni scappa di casa, vivendo per un anno con due amici, entrambi operativi nel mondo musicale: un produttore e un videomaker. Da quel momento Cali si immerge completamente nell’ambiente artistico, sperimentando, scrivendo e incidendo quelli che sarebbero stati i suoi singoli futuri. Nel 2022 avviene l’incontro con Angelo Calculli, già manager di Achille Lauro. Nel 2023 firma un importante contratto discografico con Sugar Music e pubblica il singolo “Bella Maleducata”.