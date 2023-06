Su Rai 5 “Under Italy” tra Amelia e Narni e il concerto diretto da Daniele Gatti

In prima serata su Rai 5 torna “Under Italy” alla scoperta dei sotterranei di Narni e Amelia. A seguire il concerto diretto da Daniele Gatti

“Under Italy”, in onda venerdì 23 giugno alle 20.20 su Rai 5, ci porta nei sotterranei di Amelia e Narni per arrivare nella cella di Giuseppe Andrea Lombardini e raccontare chi fosse e quale sia stato il suo destino. Il suo nome è un graffito sulle mura delle celle di prigionia del Santo Uffizio, scoperte casualmente nel 1979 nei sotterranei dell’antico convento domenicano di Santa Maria Maggiore a Narni.

Ma – prima di arrivare a Narni, il viaggio dell’archeologo Darius Arya tocca Amelia, in via Frattina, presso Palazzo Farrattini: il Palazzo della famiglia che dà il nome alla nota via di Roma e anche a quella di Amelia. Nelle cantine dell’immobile, utilizzate per secoli, sono ancora visibili mosaici e murature di epoca romana: sorgevano qui le antiche terme di Amelia? A poca distanza da Palazzo Farrattini, le Cisterne di Amelia – di epoca romana e utilizzate fino al 1800 – sono ancora in perfetto stato di conservazione. A metà strada tra Amelia e Narni si può entrare in un antico acquedotto romano che scorre sottoterra: è l’Acquedotto della Formina. Che i sotterranei di Narni siano un tesoro nascosto ricco e variegato è storia ormai nota. Ma che una delle pagine più oscure della storia dell’umanità – quella degli orrori della Santa Inquisizione – sia stata scritta in questi sotterranei non è storia nota a tutti.

A seguire Daniele Gatti dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel concerto che Rai Cultura propone venerdì 23 giugno alle 21.15 in prima tv su Rai 5. Protagonista della serata anche il viloncellista Pablo Ferrandez, vincitore del XV Concorso Internazionale Čajkovskij. In programma, l’ouverture fantasia dal “Romeo e Giulietta” e le Variazioni su un tema Rococò di Pëtr II’ič Čajkovskij e la suite dal “Romeo e Giulieta” di Sergej Prokofiev. Regia tv di Elisabetta Foti.