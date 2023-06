Rosangela Bonsignorio in libreria con “Preferisco il rumore del vento”

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali il primo libro di Rosangela Bonsignorio, “Preferisco il rumore del vento”, edito da Il Canneto Editore

Fuori il primo libro di Rosangela Bonsignorio, “Preferisco il rumore del vento”, edito da Il Canneto Editore. Rosangela Bonsignorio, appassionata da sempre di lingue straniere e mitologia, inizia la sua carriera insegnando italiano in Germania. Abita a Camogli e da lì organizza il Festival della Comunicazione, di cui è direttrice insieme a Danco Singer.

“Preferisco il rumore del vento” è la storia di un primo amore che toglie il fiato, un’avventura travolgente alla scoperta della mitologia norrena. Matti e Edo si conoscono il primo giorno di scuola, si piacciono e cominciano a frequentarsi con alterne fortune. Una storia come tante? Forse. Ma la famiglia di Edo è tutto tranne che normale e Matti ha un gatto chiacchierone disposto a fare qualsiasi cosa per lei. Edo ha quattordici anni, comprende il linguaggio degli animali, all’occorrenza sa volare, anche se solo per brevi tratte. Non ha idea di chi sia suo padre, di certo un umano. Vive con la madre, la valchiria Tora, e Muninn, il corvo che gli ha regalato Odino. Sono tempi difficili per le divinità degli antichi vichinghi: nessuno crede più in loro e piano piano Thor e tanti altri hanno preferito invecchiare come gli umani e spegnersi. Abituati a essere adorati, non si sono rassegnati all’oblio. Incuriositi dai racconti di Edo, Odino, sommo tra gli dèi, Loki, dio dell’inganno e Freya, dea dell’amore, decidono di avventurarsi di nuovo nel mondo, dopo secoli di esilio su un’isola sperduta al largo della Danimarca.