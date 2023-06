L’oroscopo del 23 giugno 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi, 23 giugno 2023? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo del giorno di oggi, venerdì 23 giugno 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Amore interessante, con la possibilità di rivivere emozioni. Arriva una eccezionale dose di ottimismo e fiducia nelle tue possibilità, non tradire le aspettative di chi conta su di te.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se ti piace una persona, hai ottime opportunità che invito a cogliere e sfruttare al massimo. Le tue idee sono rivoluzionarie.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Da cosa nasce cosa, un cambiamento nel tuo stile di vita è necessario o imposto dal destino. E’ probabile che tu stia cercando una nuova attività o semplicemente di rimetterti in gioco.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Quelli che si sono lasciati non devono piangere sul latte versato, perché hanno chiuso semplicemente e preso coscienza della realtà. Cambia qualcosa nel lavoro, per circostanze esterne e non per tuo volere.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ogni tanto ti sembra di lavorare troppo a fronte di niente, non temere perché le prossime settimane porteranno molti vantaggi nella tua vita.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In arrivo nuovi incarichi di lavoro, ma potresti avere a che fare con un ambiente che non è dalla tua parte, con qualcuno che ti rema contro. E’ stata fatta un po’ di confusione, ora dovresti capire cosa vuoi, e soprattutto chi vuoi…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Favoriti i contatti: è un bel periodo per mettere a posto questioni rimaste in sospeso nel passato. E’ un periodo in cui hai voglia di cambiare e potresti, se il tuo lavoro lo consente, appunto cambiare squadra o gruppo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Spese impreviste, attento. La tua capacità di svolgere una grande mole di lavoro può essere apprezzata, ma attenzione a chi si approfitta di questo tuo modo di fare!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se hai avuto problemi le scorse settimane ora qualcosa si risolve, l’amore è più concreto. Novità di lavoro e soprattutto tanta volontà di ritornare in scena, collaborazioni nuove sono positive.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Chiudi ogni cosa al mattino perché in serata sarai meno attivo. I legami che nascono ora sono difficili da gestire, non fare scelte impulsive amorose.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ un periodo in cui puoi avere più amici attorno. Incontri speciali anche per i single. Una persona Leone o Sagittario sarà di aiuto per portare avanti un progetto.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata valida e positiva soprattutto nel pomeriggio; puoi mettere in chiaro molte cose anche a livello professionale. Ottimo l’aspetto pratico, buone possibilità future.