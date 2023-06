#Perun’ariapulita la Regione Veneto lancia il Bando Stufe 2023: 4 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli apparecchi a biomassa legnosa obsoleti

Sostituire gli apparecchi obsoleti alimentati a biomasse come legna, pellet o cippato con generatori moderni ed efficienti è la migliore strategia per ridurre l’impatto del riscaldamento domestico sulla qualità dell’aria, riducendo le emissioni inquinanti ed accrescendo allo stesso tempo efficienza termica, salubrità e sicurezza nelle case.

Gli apparecchi a biomassa legnosa appartenenti a basse classi di prestazione emissiva o gestiti in modo scorretto producono infatti molte più emissioni di polveri sottili e sostanze inquinanti come PM10, PM2.5, benzo(a)pirene e NOx rispetto ai generatori a 3,4 o 5 stelle utilizzati correttamente.

Proprio per velocizzare il turnover tecnologico del parco apparecchi la Regione Veneto è tornata ad investire quasi 4 milioni di euro per l’edizione 2023 del Bando Stufe destinato alla rottamazione e all’acquisto di impianti termici domestici alimentati a biomassa legnosa e pompe di calore.

Dopo i buoni risultati del Bando 2022, Regione Veneto torna quindi a proporre un incentivo destinato ai privati cittadini per rottamare vecchi impianti termici a biomassa legnosa ed acquistare stufe o pompe di calore moderne e meno inquinanti. La misura si inserisce nel complesso degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria assegnando un contributo regionale aggiuntivo rispetto al Conto Termico, l’incentivo nazionale del GSE per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sommando in due incentivi è possibile arrivare a coprire fino al 100% della spesa per l’acquisto del nuovo apparecchio.

La Regione Veneto ha inoltre deciso di accompagnare la presentazione del nuovo bando con il lancio di una nuova campagna divulgativa realizzata con il contributo tecnico di AIEL – Associazione italiana energie agroforestali. La campagna “#perun’ariapulita”, è il progetto della Regione del Veneto per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della qualità dell’aria e per far conoscere semplici accorgimenti che tutti possono mettere in atto per preservare questo patrimonio comune. Il suo obiettivo non è solo sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’uso corretto della legna e sugli effetti negativi per la salute di una combustione non responsabile ma anche diffondere le buone pratiche di combustione e di gestione degli apparecchi, fondamentali per salvaguardare la qualità dell’aria e tutelare la sicurezza nelle case.