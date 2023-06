“Indietro” è il nuovo album di Beatrice Pucci

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Indietro“, il nuovo album di Beatrice Pucci, un nuovo e definitivo capitolo già anticipato dal singolo “Solo il tempo“

Esce su tutte le piattaforme digitali “Indietro“, il nuovo album di Beatrice Pucci, un nuovo e definitivo capitolo già anticipato dal singolo “Solo il tempo“. Questo disco esplora il lato oscuro ma consolatorio della nostalgia, in ognuna delle tracce esiste il desiderio del ritorno a qualcosa, a volte di indefinito, a volte è un “io”, che si confonde con un “tu”. Il tema del tempo è al centro di tutto, un tempo non lineare che si confonde tra passato e presente, è un luogo temporale indefinito in cui la musica prende vita. La nostalgia in fin dei conti può essere una forza rigenerante, ci si guarda indietro, per ricostruire il futuro.

SCOPRI IL DISCO:

https://open.spotify.com/album/5PzXSoLTrmLS7q622wh7BY?si=6tmBNnh8SX-iN6ZMiC4hig

BIO:

Beatrice Pucci è una cantautrice originaria di Civitavecchia. Le interessa la musica piena di contrasti che riesce ad esprimere verità non dette, e quando è il giusto momento catturarla così com’è senza cercare di cambiarla. Le piace la musica che può essere interpretata in tantissimi modi, infatti preferisce non parlare del significato dei suoi testi. Le canzoni contengono paesaggi sonori personali in cui non esiste un tempo o uno spazio preciso.