Previsioni meteo 22 giugno 2023: il caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 giugno 2023: l’anticiclone inizia a cedere e nel prossimo fine settimana torneranno anche i temporali pomeridiani

Condizioni meteo stabili in Italia e temperature in netto aumento a causa della prima vera ondata di caldo di questa estate. Ondata di caldo che però sarà intesa ma breve visto che diversi modelli confermano l’arrivo di aria più fresca già nel corso del prossimo weekend. Domani una blanda saccatura in quota potrebbe transitare sulle regioni Nord Italia portando condizioni meteo instabili con temporali anche intensi. Nell’ultimo weekend di giugno la saccatura dovrebbe muoversi verso i Balcani facendo affluire aria più fresca sulla nostra Penisola. Atteso dunque un generale calo delle temperature in Italia con valori in linea con le medie del periodo. Possibilità di qualche temporale pomeridiano anche sulle zone interne del Centro-Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Piemonte e Valle d’Aosta, sereno o poco nuvoloso. In serata ancora tempo asciutto con velature.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in miglioramento ovunque con ampi spazi di sereno.

In Toscana condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni, qualche velatura sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni.

In Calabria condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .