JayDar sviscera un’ossessione nel nuovo singolo, “Danni”

In digitale per MusYsuM con distribuzione Believe “Danni”, il nuovo singolo di JayDar, cantautore e produttore musicale classe 1996

Esce in digitale per MusYsuM con distribuzione Believe “Danni” (https://bfan.link/danni), il nuovo singolo di JayDar, cantautore e produttore musicale classe 1996. Il brano arriva dopo il successo ottenuto sulle piattaforme digitali dal precedente “Serpe”, uscito a inizio anno e diventato virale sui social media.

“Danni”, scritto, prodotto e cantato da JayDar, è un pezzo che ribadisce come lo stile dell’artista, caratterizzato da testi crudi e diretti, atmosfere gotiche e ritmiche d’ispirazione trap, rappresenti un’alterazione del concetto di cantautorato classico.

Il testo del brano racconta l’ossessione per una persona di cui è difficile liberarsi e così lo racconta JayDar: “In Danni esprimo come il pensiero fisso di una persona possa diventare una condanna. Quello che sembrava un gioco diventa un’ossessione e poi degenera in malattia. Il testo, in prima persona, è il racconto di questo processo, di come una persona alloggi in maniera ingombrante nella mia testa: l’unica cosa che vorrei fare è distrarmi ma lei non me lo permette…”.

JayDar è lo pseudonimo di Eugenio Darie, artista classe 1996 nato in Moldavia e cresciuto a Vicenza. La sua carriera musicale inizia tra il 2012 e il 2013, quando comincia a cimentarsi nella produzione musicale e nella scrittura di testi. Nel tempo si fa notare come autore, producendo e scrivendo brani per Benji e Fede, Anna Tatangelo, Thomas, gIANMARIA, Dj Matrix e tanti altri. Parallelamente intraprende un percorso artistico solista. Nel 2020 pubblica il suo primo album, “Pony Boy” (MusYsuM), e comincia a esibirsi dal vivo in giro per l’Italia. Nel frattempo continua a produrre e pubblicare nuovi singoli con costanza e, grazie a uno di questi, nel 2022 arriva tra i finalisti di Area Sanremo. All’inizio del 2023 pubblica “Serpe”, singolo che diventa virale sui social media, in poco tempo raggiunge centinaia di migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali e si piazza al terzo posto della classifica Viral 50 Italia.

