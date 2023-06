French 79 a Novembre in concerto a Santeria Toscana 31 a Milano

French 79 annuncia una speciale data unica italiana nell’ambito di un ricco tour internazionale: l’appuntamento è fissato per giovedì 30 novembre in Santeria Toscana 31

French 79 si prepara a pubblicare Teenagers, il nuovo album in uscita a maggio e annuncia una speciale data unica italiana nell’ambito di un ricco tour internazionale: l’appuntamento è fissato per giovedì 30 novembre in Santeria Toscana 31 a Milano. Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

In linea con i pilastri della scena musicale elettronica come Erik Satie, Jean-Michel Jarre, Air e Daft Punk, l’artista marsigliese French 79 è un maestro del synth e formidabile autore di canzoni. I suoi brani più significativi “Between the Buttons”, “Hometown” e il disco di platino certificato “Diamond Veins feat. Sarah Rebecca” hanno contribuito a fissare i confini immaginari di un nuovo universo musicale.

Dopo un tour internazionale di oltre cento date – alcune delle quali andate sold-out molto rapidamente, Simon Henner non ha più bisogno di dimostrare il potenziale dei suoi sensazionali spettacoli. Tornato nel sud della Francia, si è rinchiuso nel suo studio nel cuore di Marsiglia. È qui che tutto ha avuto inizio qualche anno fa, con le due band Nasser e Husbands e la collaborazione con Kid Francescoli, la cui hit “Moon”, da lui prodotta e co-scritta, è stata certificata diamante in Francia.

Con i suoi primi due lavori (l’album di debutto Olympic pubblicato nel 2016 e Joshua nel 2019), French 79 ha contribuito a rimodellare il genere del French Touch, rendendolo il genere invidiato da tutto il mondo che è oggi.

Dopo la sua più recente esperienza – una collaborazione all’album della star techno francese NTO; un remix di della colonna sonora di Drive di Cliff Martinez; una reinterpretazione di “Gnossienne n. 5” di Erik Satie per Deutsche Grammophon; il remix di “Diamond Veins” della star internazionale Tiësto, French 79 si sta preparando ad alzare il livello con il suo prossimo album, TEENAGERS. “Se i primi due album erano rispettivamente sulla nascita e l’infanzia, questo terzo sarà logicamente dedicato all’adolescenza. Ho voluto rendere omaggio a questo momento che ancora oggi mi definisce, perché è proprio a quell’età che ho scoperto davvero quei suoni ripetitivi, psichedelici e sintetici. Mi hanno permesso di evadere, di costruire e trovare me stesso. Ho cercato di inserirmi nello stesso stato psichico in cui mi trovavo da adolescente, quel preciso momento in cui ti senti che hai tutta la vita davanti a te, o meglio ancora, di vivere per sempre.”

TEENAGERS è un album in cui tastiere e sintetizzatori analogici sono predominanti, proprio come i suoi predecessori, ma che rivela anche un lato molto più personale e ambizioso di Simon Henner.