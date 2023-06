“Under Italy” su Rai 5 nei sotterranei di Todi e Tarquinia

Dal Pozzo di San Polo, ancora attivo, fino all’Archivio Sotterraneo di Todi in prima serata su Rai 5 con “Under Italy”. A seguire il programma “Visioni”

Dal Pozzo di San Polo, ancora attivo, fino alle antiche carte e ai voluminosi tomi dell’Archivio Sotterraneo di Todi: parte da qui la seconda tappa del viaggio dell’archeologo Darius Arya nel sottosuolo di “Under Italy”, in onda mercoledì 21 giugno alle 20.20 su Rai 5. Arya prosegue poi alla volta di Tarquinia dove potrà entrare nelle tombe etrusche chiuse da decenni al pubblico.

A seguire in occasione della Giornata europea della Musica, Rai 5 propone, mercoledì 21 giugno alle 21.15 in prima visione, una puntata del programma Visioni, dedicata a Milano Musica. Quest’anno l’annuale manifestazione Milano Musica diretta da Cecilia Balestra s’intitola “Azioni Fuggitive”, che rimanda a un lavoro scritto da Mauricio Kagel per 111 ciclisti che suonano piccoli strumenti mentre pedalano. È un titolo simbolico, di quanto sia importante mantenere viva l’arte e la creatività con scelte coraggiose e anticonvenzionali, fuggevoli a volte, ma piene di vitalità.

Nel corso della manifestazione, infatti, sono tante le conferme e ancora di più le novità che vedono pièces dei compositori della musica contemporanea eseguite da grandi artisti non solo nei templi sacri della musica come la Scala e l’Auditorium, ma anche in luoghi meno scontati come l’Hangar Bicocca e la Fabbrica del Vapore: La volontà è quella di creare nuovi spazi del contemporaneo per un pubblico esigente e affezionato come quello milanese.

A raccontare gli eventi è Cecilia Balestra, che da anni dirige il Festival e, un giovane musicista del conservatorio attraverso le sue “Azioni fuggitive”.

Visioni, un programma di Alessandra Greca, scritto con Emanuela Avallone, Laura Bolio, Franca De Angelis, Francesca Filiasi, Paola Mordiglia, Mirella Serri, Elena Sorrentino. Regia Fania De Risi.