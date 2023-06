San Marco Group ha un nuovo Consiglio di Amministrazione

San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, ha nominato il CdA che guiderà la società nel prossimo triennio

San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, guarda all’immediato futuro con un’attenzione sempre maggiore all’ESG e al perfezionamento dei processi decisionali: con questo obiettivo ha nominato sia il CDA che resterà in carica nel prossimo triennio, fino all’approvazione del bilancio 2025, sia il nuovo direttore generale.

La principale novità nell’assetto è rappresentata dall’ingresso di due figure di elevata caratura professionale: l’italo-americano Daniel John Winteler, Executive Director e Board Member di The European House Ambrosetti S.p.A. e la bolognese Sonia Bonfiglioli, imprenditrice e Presidente dell’omonimo Gruppo.

Enrico Zanetti, dottore commercialista, senior partner di Eutekne spa, già sottosegretario e quindi Viceministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze, oggi consigliere del ministro Giorgetti, entra a fare parte del Collegio Sindacale, organo di controllo della società.

È stato inoltre scelto per il ruolo di Direttore Generale Francesco Villani, già Direttore Commerciale di Gruppo con oltre 24 anni di esperienza in aziende internazionali e organizzazioni complesse. Questa importante nomina sancisce una continuità nel percorso di sviluppo dell’azienda e, al contempo, un perfezionamento della sua organizzazione interna: la direzione commerciale di Gruppo sarà infatti articolata in due posizioni, affidate a Enrico Sintoni, già Direttore Commerciale Italia, e Matteo Tisselli, già International Sales Director, che hanno alle spalle un significativo percorso di crescita in azienda.

Composto da un Presidente e otto consiglieri, di cui quattro non esecutivi ed esterni, il Consiglio d’Amministrazione è formato per il 40% da donne e per il 50% da membri indipendenti: di questi, oltre a Daniel John Winteler e Sonia Bonfiglioli, fanno parte, in quanto confermati nel loro ruolo, Arnaldo Camuffo, Professore Ordinario di Human Resources Management presso l’Università Bocconi di Milano nonché la SDA Bocconi School of Management e Silvano Storer, manager con una lunga e variegata esperienza che ha ricoperto ruoli di AD e Presidente presso diverse aziende di rilievo, come Chiari & Forti, Benetton SportSystem, Marzotto, Stroili Oro e Gardenia.

«Siamo molto soddisfatti della riorganizzazione del CDA, e fiduciosi del notevole contributo che ci potrà dare l’apporto dei nostri consiglieri indipendenti – commenta Pietro Geremia, Presidente e Ad di San Marco Group -. La presenza di figure esterne molto preparate, dallo standing internazionale, è il frutto di una scelta fortemente voluta e introdotta da oltre 20 anni perché ben rappresentano la nostra visione di governance, moderna e corretta. Il nostro obiettivo è introdurre piani a medio-lungo termine mantenendo l’indipendenza e adottando, al contempo, le best practice delle public company. Ci stiamo concentrando, in particolare, sullo sviluppo del processo di managerializzazione a tutti i livelli, sulla ESG Strategy, sul Codice Etico, sull’Internal Audit e sul perfezionamento dei sistemi di reporting; ma anche sul Succession Plan per una ottimale gestione del passaggio generazionale. Abbiamo progetti di crescita e di creazione di valore molto importanti – continua Pietro Geremia. Siamo convinti che la promozione di Francesco Villani, persona di grande esperienza, sia stata la scelta migliore per supportare il team manageriale a implementare il piano industriale di medio termine».

L’ingresso di tre professionisti di prestigio internazionale come Daniel John Winteler, Sonia Bonfiglioli ed Enrico Zanetti assicura dunque una diversity essenziale per una crescita sempre più forte a livello di governance e un perfezionamento dei processi decisionali.