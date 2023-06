Previsioni meteo 21 giugno 2023: temperature in aumento

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 giugno 2023: continua il rialzo delle temperature che ci porta verso il picco della prima ondata di caldo africano

La prima ondata di caldo africano di questa estate sta investendo in queste ore l’Italia dove si registrano condizioni meteo all’insegna della stabilità ma anche temperature roventi. Nella giornata di oggi avremo un ulteriore rialzo dei valori termici in un contrsto di generale stabilità. Il picco del caldo verrà raggiunto nella seconda parte della settimana, quando isoterme in libera atmosfera raggiungeranno i +23/+25°C al centro-sud ad una quota di 850 hPa, con anomalie termiche positive anche di 10°C. Entro domani le colonnine di mercurio toccheranno i +35°C sui settori interni del Centro, Basilicata, Puglia settentrionale, Emilia Romagna ed Isole Maggiori, ma con picchi fino a +38/+40°C in Sardegna e Sicilia. A seguire, nel corso del weekend, è atteso un calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli velati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie al Nord-Ovest con possibili piogge sulle Alpi. In serata residue piogge sulle Alpi orientali, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

