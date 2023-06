Previsioni meteo 20 giugno 2023: arriva il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 giugno 2023: ondata di caldo africano sull’Italia con picchi fino a +40°C attesi al Sud e sulle Isole maggiori

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia dove è in arrivo la prima ondata di caldo di stagione. L’anticiclone africano è infatti in rinforzo sul nostro Paese e nel corso dei prossimi giorni verrà alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dall’entroterra sahariano. La vasta lacuna barica in azione sul vicino Atlantico sta infatti alimentando l’espansione del promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo centro-occidentale.

L’apice del caldo verrà raggiunto nella seconda parte della prossima settimana, quando isoterme in libera atmosfera raggiungeranno i +23/+25°C al centro-sud ad una quota di 850 hPa, con anomalie termiche positive anche di 10°C. Nel corso della settimana le temperature massime supereranno diffusamente i +30°C. Da mercoledì le colonnine di mercurio toccheranno i +35°C sui settori interni del Centro, Basilicata, Puglia settentrionale, Emilia Romagna ed Isole Maggiori, ma con picchi fino a +38/+40°C in Sardegna e Sicilia. Giovedì 22 giugno probabile picco del caldo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 20 giugno 2023.

AL NORD

Nuvolosità medio-alta in transito al mattino. Al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi Alpini, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Tempo stabile al centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o velati. Non sono previsti cambiamenti del tempo tra serata e nottata.

In Toscana condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli soleggiati al mattino, qualche innocuo addensamento sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

In Calabria condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

Temperature minime e massime in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .