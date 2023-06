I Fiumi su YouTube con il video di “Quanto più rumore”

I Fiumi online su YouTube con il video di “QUANTO PIÚ RUMORE”, il secondo singolo tratto dall’omonimo album, uscito per Dischi Soviet Studio

Fuori il video di “Quanto più rumore” (https://youtu.be/2O2i268km9c), il secondo singolo de “I FIUMI”, tratto dall’omonimo album, uscito per Dischi Soviet Studio / ed. Freecom. Una produzione che dosa il pop-rock con elementi new wave e post-punk; una collezione di dieci brani che delinea un’introspezione ragionata della vita, in tutte le sue sfaccettature.

Il video, con la regia di Michele Piazza, rappresenta un incontro di sensibilità perfettamente riuscito. La metafora di un viaggio iniziatico, un rito, in cui lasciare andare, saper seppellire ciò che di sé non serve più, condizione necessaria per ritrovare ciò che realmente conta.

La band costituita da Sarah Stride (voce e testi), Xabier Iriondo (chitarra elettrica), Andrea Lombardini (basso elettrico) e Diego Galeri (batteria) è attualmente in tour.

Demolire i ruoli che ci definiscono, rimpiccioliscono. Sfuggire a ogni classificazione, diventare pazzi, fragili e bellissimi e sulle macerie di ciò che non vogliamo più essere, ballare, diventare nuovi. Ecco il senso profondo di “Quanto più rumore”, un brano che non rinuncia a suoni distorti in grado di soddisfare i palati musicali più esigenti, anche grazie alla presenza di Daniel Bestonzo alle tastiere