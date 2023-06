Su Rai 1 debutta “Camper in viaggio” con Tinto e Roberta Morise

Su Rai 1 al via “Camper in viaggio” con Tinto e Roberta Morise: il programma in onda dal 19 Giugno alle 12, dal lunedì al venerdì. Prima settimana ad Assisi

In onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 12.00 a partire dal 19 Giugno all’8 Settembre, “Camper In Viaggio” è un programma itinerante nato dall’esperienza della scorsa stagione e dalla voglia di portare realmente in viaggio il pubblico. E così quest’anno saranno Tinto e Roberta Morise, nella prima edizione fermi in studio, a viaggiare per l’Italia in compagnia di veri camperisti, a bordo dei loro camper.

Il loro sarà un viaggio di piacere con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal “Professore” Umberto Broccoli. “Approfondire”, questa è la parola d’ordine. Evitare i contatti distratti, la visita guidata a doppia velocità, il voler a tutti costi coprire vasti percorsi con l’idea che una vacanza sia bella in base alla quantità di cose viste e fatte e non alla qualità delle esperienze. Ed è questo che faranno i nostri due viaggiatori: vivere a pieno qualunque situazione incontrino, che sia una passeggiata in bicicletta alla scoperta del paesaggio, un tour guidato sulla storia di un borgo, una sosta in trattoria. Poi c’è la scoperta dei prodotti artigianali e di quelli agricoli, c’è lo sport, il divertimento in spiaggia, l’aperitivo al tramonto e perché no, quel nostalgico falò in compagnia di qualche amico e una chitarra.

Insomma, le vere vacanze arrivano su Rai 1 grazie ad una coppia di apprendisti camperisti affiancati da professionisti della vacanza wild, o quasi…

Nella prima settimana, in onda su Rai 1 dal 19 al 23 Giugno, il camper di “Camper in viaggio” conquisterà una piazzola in un campeggio ai piedi di Assisi e, grazie alla posizione strategica, Tinto e Roberta Morise potranno vivere esperienze a Spello, Montefalco, Bastia Umbra e nella stessa Assisi. Tra incontri spirituali, passeggiate nella storia, banchetti tradizionali, sport e chiacchierate con i camperisti… senza neanche accorgersene, il viaggio sarà già iniziato. Camper in viaggio da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti conducono Tinto e Roberta Morise con la partecipazione di Umberto Broccoli . Un programma di Marco Zampetti e di Stefania Bove, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Valeria Marrano Domenico Nucera , Giuseppe Raffo a cura di Valentina Loreto Produttore esecutivo Alessandra Badioli Regia di Luciano Sabatini.