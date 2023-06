Federica Pellegrini a “L’avversario” in onda su Rai 3

L’atleta e la donna: la campionessa di nuoto Federica Pellegrini si racconta al programma “L’Avversario” in seconda serata su Rai 3

La straordinaria carriera sportiva di Federica Pellegrini è al centro del secondo episodio de “L’Avversario “, in onda lunedì 19 giugno alle 23.15 su Rai 3 e condotto da Marco Tardelli. Un’intervista per conoscere la ragazza e la donna dietro l’atleta che ha attraversato stagioni difficili, con avversari ben più insidiosi del cronometro, come Laure Manaudou o Katie Ledecky. Una storia fuori dal comune la sua, cominciata da piccolissima quando inizia a nuotare pur avendo paura di spingersi dove non vede il fondo, sbocciata negli anni dell’adolescenza con l’argento ai Giochi di Atene nel 2004 e proseguita con diciannove medaglie mondiali e due medaglie olimpiche.

Sarà proprio dopo quel primo successo olimpico, raggiunto a soli 16 anni, che Federica si troverà ad affrontare le sfide più difficili, non tanto nella competizione quanto dentro sé stessa: bulimia, problemi con il proprio corpo, crisi di panico. Il materiale di repertorio, le gare, le vittorie, ma anche i video della vita pubblica e privata di Federica, contribuiscono a disegnare un ritratto intimo della grande campionessa, ulteriormente arricchito con le testimonianze della mamma Cinzia, una spalla preziosa per Federica e sua sostenitrice fin dagli inizi, e Matteo Giunta, tra gli allenatori più apprezzati nel panorama sportivo italiano, ex coach e ora anche suo marito.