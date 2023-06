Lil Masti in radio e in digitale con “Salto”

“Salto”, il singolo d’esordio di Lil Masti, nasce da un forte desiderio di riscatto: il brano è disponibile sulle piattaforme streaming

“Salto” è il singolo di debutto di Lil Masti. Nato in Brasile nelle zone più bisognose, Lil Masti scrive questa traccia spinto proprio dal forte desiderio di riscatto, dalla speranza di una vita migliore e dalla fiducia che ha in sé stesso. Il titolo non è stata una scelta casuale, ma la riflessione naturale degli eventi: “tra me ed il mio obiettivo probabilmente c’è un dirupo e saltare è l’unico modo che ho per raggiungerlo”. Questo primo brano è solo il punto di partenza di una carriera nella musica che Lil Masti saprà segnare grazie alla sua unicità.

Felipe Fernandes in arte Lil Masti. Artista nato in Brasile nelle zone più povere, affronta i primi anni di vita senza una fissa dimora e circondato dal pericolo. Arrivato in Italia fa tesoro delle sue esperienze passate e porta con sé la voglia di far festa e la musicalità tipica della sua terra, che gli danno la spinta di scrivere le prime tracce. Ha in repertorio una serie di singoli, mix di generi e sonorità, ma debutta ufficialmente nell’Aprile 2023 grazie alla collaborazione con Sorry Mom!, con l’obiettivo di vivere di musica. Il suo singolo d’esordio è “Salto“.