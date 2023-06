La sicurezza sul lavoro nel nuovo libro di Maura Ianni

L’importanza del lavoro e la conoscenza delle sue regole nel nuovo libro di Maura Ianni: “Se la sicurezza ce l’hai nella testa sei al sicuro”

La professoressa Maura Ianni col suo ultimo lavoro editoriale affronta una tematica importante che oggigiorno viene sopravvalutata: la sicurezza sul lavoro. Il suo libro intitolato: “Se la sicurezza ce l’hai nella testa sei al sicuro” edito da Edizioni Jolly Roger va ad affrontare tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro. Si parte con un detto popolare che tutti noi abbiamo pronunciato almeno una volta nella nostra vita dando il giusto peso alla parola lavoro e di come esso sia un valore fondamentale nella nostra vita, ovvero: “Il lavoro nobilita l’uomo”. Questo detto nacque dal naturalista inglese Darwin che in seguito all’elaborazione della teoria dell’evoluzione, ricordi a tutti noi quant’è importante la nostra vita se si ha un lavoro e di come esso venga visto in maniera positiva per il nostro benessere psico-fisico. Il tema del lavoro, viene affrontato anche attraverso la Costituzione attraverso gli articoli sull’importanza e sulla qualità del lavoro nella vita di uomini e donne.

Info biografiche

Maura Ianni è docente a contratto di Psicologia Generale Università Tor Vergata a Roma, è docente di Psicologia della creatività per mediatori Linguistici “Salerno”. È iscritta all’albo degli Psicologi della Regione Abruzzo ed è Specialista in Psicologia Giuridica Esperta in conduzione di gruppi esperienzali con oggetto mediatore.

Dettagli prodotto

Editore: Edizioni Jolly Roger, 2023

Collana: Salute e benessere

Lingua: ‎ Italiano

Copertina flessibile: 32 pagine

Link di vendita online

https://www.mondadoristore.it/Se-sicurezza-ce-hai-testa-sei-Maura-Ianni/eai978883193875/