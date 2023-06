I beni culturali ecclesiastici al centro di “A Sua Immagine” su Rai 1

Cosa è bellezza in termini di fede? Il patrimonio dei beni culturali ecclesiastici nel programma “A Sua Immagine” nella mattinata di Rai 1

Viviamo in un Paese in cui i beni culturali ecclesiastici rappresentano un patrimonio inestimabile, una fonte inesauribile di meraviglie capaci di parlare all’Uomo di ogni tempo. Ma anche quando si va all’estero, i monasteri e gli edifici sacri spesso catturano la nostra attenzione, diventando fonte di stupore, esperienza di pace e cultura. Come e perché la bellezza è parte importante della spiritualità cristiana? Cosa è bellezza in termini di fede? Come è possibile valorizzare il patrimonio dei beni culturali ecclesiastici in modo innovativo, fresco, giovane?

Domenica 18 giugno alle 10.30 su Rai 1 “A Sua immagine”, il programma religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, cercherà di approfondire questi temi, proponendo un “Viaggio nella meraviglia”, tra chiese, monasteri, santuari ed eremi alla ricerca di quel filo d’oro che unisce l’Uomo a Dio. In studio saranno ospiti: don Marco Frisina, musicista, compositore e organizzatore di percorsi artistico-culturali tra le meraviglie nascoste di Roma, Vittorio Maria De Bonis, critico d’arte e Roberto Celestri, “art influencer”, figlio di restauratori, che con il suo cellulare e i suoi canali social condivide lo stupore, commovente, che destano alcune chiese romane e siciliane.

All’interno del programma, uno spazio poi, per conoscere l’eremo di Santa Caterina del Sasso sul Lago Maggiore, lo straordinario ciclo di affreschi di Galatina, nota come l’Assisi del Sud, e infine, la Basilica paleocristiana di Siponto, realizzata dal giovane Edoardo Tresoldi.

Come ogni domenica alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica San Flaviano in Montefiascone, provincia di Viterbo.