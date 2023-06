A “Mi Manda RaiTre” si parla dei rapimenti di cani e gatti

A “Mi Manda RaiTre” domenica i rapimenti di cani e gatti. Focus anche sulle malattie connesse a prodotti repellenti per gli insetti

Negli ultimi mesi, in alcune città italiane, si è diffusa la psicosi del “furgone bianco”, un mezzo che sarebbe responsabile del furto o rapimento di cani di razza: fake news o verità, in Italia ogni giorno vengono rubati almeno tre cani, ma il numero potrebbe crescere perché non tutte le scomparse vengono prontamente denunciate. Questo il primo argomento che affronterà “Mi manda RaiTre”, in onda domenica 18 giugno, ore 9.00 Rai 3.

I cani scomparsi vanno a incrementare mercati paralleli e illegali di traffico di animali, soprattutto di cuccioli delle razze più richieste e più costose, come i bulldog francesi o i barboncini. È possibile difendere i nostri animali da compagnia?

Estate, tempo di zanzare: a preoccupare non è solo il fastidio o il prurito della puntura, quest’ultima, infatti, può avere conseguenze anche gravi, poiché alcune specie di insetti stanno portando virus tipici dei paesi tropicali, come virus Zika e West Nile. Eppure, ogni anno spendiamo cifre da capogiro fra spray, fornelletti, spirali, essenze per tenere lontane le zanzare dalle nostre abitazioni: sappiamo davvero cosa respiriamo quando cerchiamo di proteggerci e qual è l’impatto dei prodotti repellenti sulla nostra salute?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Federico Coccía, medico veterinario; Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari LAV; Said Beid, detective degli animali; Claudio Venturelli, entomologo – Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Romagna; Vincenzo Cordiano, presidente ISDE Veneto- associazione medici per l’ambiente.