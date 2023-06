Previsioni meteo 17 giugno 2023: bel tempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 giugno 2023: tempo stabile da Nord a Sud e caldo senza eccessi prima di una fiammata africana la prossima settimana

Dopo una prima metà di giugno caratterizzata da condizioni meteo instabili e clima decisamente fresco, lo scenario sta per cambiare. La seconda parte del mese dovrebbe infatti vedere l’arrivo del caldo estivo con un’espansione dell’alta pressione africana attesa già nel corso della prossima settimana. Condizioni meteo che però già in questo weekend in Italia risulteranno decisamente più asciutte. Da martedì ecco che un’intensa risalita di aria calda dovrebbe interessare il Mediterraneo centrale con anomalie positive di temperatura anche di 6-8 gradi su diverse zone della Penisola. Possibili i primi picchi di +40 gradi specie su Sardegna e Sicilia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 17 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini, per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni in Appennino, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni al pomeriggio, da segnalare solo isolati fenomeni sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti da nuvolosità bassa su Sicilia settentrionale e coste tirreniche della Calabria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, locali acquazzoni sui rilievi della Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni al pomeriggio con qualche addensamento in più in sviluppo sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

Temperature in lieve rialzo al nord-ovest, stazionarie o in calo altrove; massime stabili o in aumento da nord a sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .