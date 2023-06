Onemilos duetta con Paco6x nel brano “The Flight”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “The Flight”, il nuovo singolo di Onemilos e Paco6x

“The Flight” di Onemilos è una canzone sull’ambizione, la determinazione e il desiderio di successo nell’industria musicale. L’artista afferma il suo desiderio di fama e di essere ricordato, e che non è un artista addomesticato.

Nel brano l’artista si presenta come un individuo dotato di forte energia e determinazione, che ha la capacità di emozionare il pubblico con la sua esibizione dal vivo.

Nella canzone, Onemilos si parla di come ha sempre avuto una passione per la musica e di come ha sempre saputo che avrebbe avuto successo.

Il beat, composto dal produttore Platinum Paco6x, fa da sottofondo a testi freschi che scandiscono il ritmo delle nostre vite.

Biografia

Salvatore Solimeno, in arte Onemilos, nasce a Castellammare di Stabia nel 2003. Fin dalla tenera età ha sempre masticato musica. Inizia a suonare la chitarra all’età di 10 anni per poi conseguire il diploma presso il liceo musicale di Torre Annunziata (NA); contemporaneamente inizia ad avvicinarsi al mondo dell’Hip-Hop, e nel 2020 pubblica la prima traccia. Nell’agosto del 2022 inizia a frequentare l’It’s Classic studio di Paco6x con cui inizierá a muovere i primi veri passi nell’ambiente discografico. Le sue sonorità sono influenzate da vari generi e artisti, i cui principali sono Alex Britti, Eminem e Travis Scott.

“La musica è una cosa spirituale, non puoi giocarci, puó portarti in un altra dimensione e puó toccarti nell’animo. Quel che tu darai alla musica sarà quello che la musica ti restituirà.” Questo il suo pensiero.

Paco6x, all’anagrafe Pasquale Cirillo, classe 1986, è un produttore musicale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Si avvicina all’hip hop e al mondo del beatmaking grazie all’influenza del fratello Nunzio, in arte Zagor M, writer molto conosciuto in zona e membro del gruppo DalBasso, gruppo storico di Torre Annunziata. In seguito, insieme a Valerio Nazo, fonda l’It’s Classic Studio, il quale, anche grazie a “It’s Classic Mixtape” vol. 1 e vol. 2, continua ad essere uno dei pezzi di storia dell’hip hop campano ancora attivi. Da qui in avanti sono tantissimi i prodotti rilasciati, e non mancano di certo riconoscimenti e certificazioni come il disco di platino per aver prodotto “A’ Verità”, brano di Rocco Hunt in partecipazione con Enzo Avitabile, nonché title track del secondo album dell’artista salernitano.