Mari inquinati e aggressioni ai sanitari a “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre” approfondimento sui pericoli dei mari inquinati. Prosegue anche l’inchiesta sulle aggressioni al personale sanitario

Circa il 25 per cento della popolazione italiana non è servito da impianti di depurazione adeguati, e per mancanza di fogne e depuratori l’Italia paga all’ Unione Europea una penale da più di 120 mila euro al giorno. In quale stato sono le acque italiane? L’ultima volta che il mare è tornato a essere ovunque limpido e pieno di pesci è stato durante il lockdown del 2020, segno che l’impatto dell’intervento dell’uomo è determinante. Il viaggio di “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 17 giugno alle 9 su Rai 3, inizia dalla Toscana, per comprendere se il nostro mare è in salute e quali sono i rischi di acque inquinate e contaminate per l’uomo, gli animali e l’ecosistema.

In trasmissione anche un collegamento dall’Emilia Romagna, un mese dopo la terribile alluvione che ha colpito la regione: nelle scorse settimane si è temuto per le acque sporche e per le ripercussioni sul mare e sul turismo.

Negli ultimi tre anni sono state registrate più di 4800 aggressioni a medici e infermieri, le vittime – per lo più di età compresa fra i 35 e i 49 anni- sono state soprattutto donne. Uno dei luoghi in cui avvengono più episodi è il pronto soccorso, spesso preso d’assalto perché le liste d’attesa per le visite mediche sono lunghissime: si contano, infatti, circa venti milioni di visite l’anno. Quali sono le soluzioni ai problemi strutturali che hanno reso la sanità italiana fragile e in difficoltà?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare e divulgatore scientifico CNR; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Sebastiano Venneri, Segretario Generale Legambiente; Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale; Giuseppe Bortone, Direttore Generale ARPAE Emilia-Romagna; Maurizio Rustignoli, imprenditore – COOP Spiagge; Antonio Magi, Presidente Ordine dei Medici Roma; Maria Pia Ruggeri, Direttrice Pronto Soccorso Ospedale San Giovanni di Roma e Consigliere SIMEU – Società Italiana Medicina D’Urgenza; Alessio Minadeo, infermiere e Segretario di Confintesa Sanità Lazio; Rossana Marchese, infermiera.