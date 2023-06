I Thousand Years Between tornano con una nuova canzone

Nuovo singolo con Sorry Mom! per gli abruzzesi Thousand Years Between che per questa occasione hanno scelto di rivisitare un pezzo cult degli anni 2000

“Crying at the discoteque“, hit degli Alcazar vede qui una sua reinterpretazione rock/post-punk con nuance contemporanee, accompagnato da un videoclip divertente e scanzonato, volutamente ispirato al video di un altro brano cult come “Mama Lover” del trio pop russo ‘Serebro’.

Una scelta inaspettata per la band fortemente rock, che ha voluto mettersi ironicamente in gioco e dare vita ad una cover unica.

“And now a thousand years between between us” canta Robert Plant.

Da queste parole prendono ispirazione i quattro componenti dei T.Y.B. ovvero Fabio Rotilio, Federico Serio, Manuel Piccinini, Fabio Piccinini.

Formatosi nel 2017 il gruppo si misura fin da subito con la dimensione del live, esibendosi in vari club e festival. Nella primavera del 2019 entra in studio per produrre il suo primo EP dal quale viene estrapolato il singolo “Cry on Me”.

Durante l’estate dello stesso anno il gruppo si muove lungo il centro Italia per promuovere e suonare dal vivo il disco partecipando a diversi contest. Alla fine di un’estate movimentata e piena di soddisfazioni la band torna in studio per la registrazione di nuovi inediti per dare alla luce poi nel marzo del 2021 il singolo “Wrong” per l’etichetta (R)esisto.

Marzo 2022 è invece il tempo di “Ready To Go”. Nello stesso anno è avvenuto anche un significativo cambio di formazione per i T.Y.B. con l’uscita di Fabio Piccinini alla batteria. Recentemente, la band ha ottenuto la vittoria alle selezioni regionali del concorso Arezzo Wave. Oggi la band collabora con l’agenzia di management Sorry Mom! ed è in fase di programmazione di future date e promozione dei nuovi brani.