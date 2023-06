I Pitwine tornano con il singolo “Elena sei tu”

“Elena tu sei”, il nuovo singolo dei Pitwine, è un viaggio interiore che insegue il mito. Il brano è sulle piattaforme streaming

“Elena tu sei” è il nuovo singolo della band napoletana PitWine. Per Elena si combatte la guerra di Troia. Elena è il simbolo del femminile, dell’opposto. Elena è la narrazione di un archetipo forte, dell’eterno e ciclico rincorrersi nella sensualità. Il brano, con i suoi contrasti dati dalla morbidezza del pianoforte seguito dalla durezza delle chitarre elettriche, narra di un viaggio interiore, della fuga, della rincorsa, della gioia e del dolore di un simbolo eterno.

Pitwine è una band di rock italiano con influenze progressive con base a Napoli.

Il gruppo è composto da Lelio Perillo alla voce, chitarra e programmazione tastiere, Natale Simeone al basso, Enzo di Giovanni alla chitarra solista, Luca di Giovanni alle chitarre e mandolino e Luca Perillo alla batteria e percussioni.

La band si rifà a sonorità e temi del periodo d’oro del rock italiano e britannico degli anni 70, quando gruppi quali Premiata Forneria Marconi, Banco, Stadio, ma anche formazioni prettamente napoletane come Osanna e Balletto di Bronzo, piuttosto che i Deep Purple, calcavano i palchi portando avanti le loro idee.

La voglia di sperimentare e di riportare nella musica altre forme d’arte è derivante dalle passioni dei sei componenti: musica classica, moderna ed etnica si intersecano a pittura, scultura e teatro, formando un sound unico.

La caratteristica singolare dei PitWine è quella di portare avanti i propri brani ed idee utilizzando il napoletano e l’italiano, nella forma moderna, ma anche nella forma più barocca: il barocco del seicentesco Pentamerone di Giovan Battista Basile, le Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone, affrontando temi universali, quali l’amore, il dialogo interiore, l’incomunicabilità, la smania di onnipotenza della classe politica, la piaga della guerra, la presenza dei migranti, la guerra e gli archetipi partenopei.

Tutto può essere un’occasione per mettere in scena un dramma in musica.

Nel 2019 la band pubblica il primo EP, “Nudi Secoli” sotto etichetta Layell e nel 2020 dà vita ad un secondo lavoro dal titolo “Crisalidi” sotto etichetta Persicum.

Nel 2022 vengono pubblicati 3 singoli estratti dal concept album “L’alba di Perseo” previsto per il 2023. Basato sulle vicende di Perseo, Andromeda e Medusa, così come narrate da Ovidio ne “Le Metamorfosi”, è un lavoro molto più sperimentale dei precedenti.

In questi anni i PitWine hanno collezionato una fitta attività live che li ha portati ad esibirsi in tutto il Paese, partecipando anche a numerosi e prestigiosi festival: sono stati tre volte finalisti nazionali a Sanremo Rock presso il Teatro Ariston, hanno vinto il “Libere Voci Festival” con il patrocinio del Comune di Giugliano in Campania, dove hanno conseguito anche il Primo Premio Assoluto di Radio Antenna Uno come miglior gruppo emergente nel dicembre 2017 e sono stati sponsor, con il brano “Superparcheggiatore”, nella battaglia per la legalità portata avanti dal Deputato alla Camera Francesco Emilio Borrelli di Napoli.

Poco prima della pandemia, portano in scena a Giugliano in Campania (NA) lo spettacolo teatrale “Elena, Medea e le altre” dove la componente teatrale (di classici greci e romani, del barocco Giovan Battista Basile, nonché del teatro shakesperiano) reclama il suo posto insieme a brani musicali originali, insieme a una spiccata componente multimediale che sempre li vede in prima linea nella fusione e superamento delle espressioni artistiche.

Sempre impegnati nel sociale sono invitati ad esibirsi al Primo Festival della Nonviolenza che si è tenuto nel popolare quartiere della Sanità a Napoli nel settembre 2019.

Da notare il gruppo, sempre in crescita, di fan internazionali, specie per i loro aspetti più prettamente vicini al progressive rock, affezionati alla scena italofona di tale genere musicale.