Gli On The Moon online con “Siete Tutti Delle Belle Persone”

On The Moon – band italiana electro-rock di recente formazione – pubblica il suo primo album, intitolato “Siete Tutti Delle Belle Persone”. Otto tracce di musica ben prodotta, che mettono in luce lo stile sonoro e di scrittura di un progetto attuale e promettente.

TRACKLIST

SIETE TUTTI DELLE BELLE PERSONE

La title-track, nonché ultimo singolo pubblicato, apre il disco.

è una dedica a tutti coloro che non supportano la musica indipendente ed originale.

Agli “amici” che apparentemente supportano il lavoro di un’artista ma che poi non passano dalle parole ai fatti quando c’è da venire ad un concerto o comprare una maglietta della band.

È inoltre una critica a tutto il mondo dei talent show e dei prodotti che vengono costruiti a tavolino da questi.

IL MIO VESTITO BUONO

Precedentemente pubblicata come singolo, “Il Mio Vestito Buono” è un singolo che si ispira alla metà sana di una relazione impari: il partner di una persona che quotidianamente combatte i propri demoni.

La metà tormentata si chiede se ciò che tiene in piedi la relazione non sia proprio il senso di equilibrio dato da questo complesso rapporto.

Questa domanda cela una consapevolezza di fondo: la cosa non potrà durare a lungo, perché, proprio come un abito elegante, ha la possibilità di far apparire rispettabile e valevole chi lo indossa, ma può risultare scomodo e inadatto se applicato ad ogni situazione del quotidiano.

ILARIA

Ilaria è una ragazza come tante, con un passato problematico ed una situazione familiare difficile.

Affronta la sua vita con un carattere complicato e delle ferite aperte causate dalla sua storia, cercando di evitare che vecchi demoni prendano il sopravvento rovinando la quotidianità e le cose positive della sua esistenza.

VITTORIA

Vittoria è una pole dancer che ha scelto di fare della sua più grande passione una professione.

Purtroppo, si tratta di un percorso complicato, pieno di difficoltà, sacrifici, compromessi.

È forte, ma talvolta la realtà mette a dura prova la sua resistenza.

Il quarto brano del disco è un invito ad alzarsi dopo l’ennesima caduta, a vedere un livido come una medaglia, nonché una dedica spassionata a tutti i lavoratori dello spettacolo ed in generale a tutti coloro che lavorano in ambito artistico, spesso senza ricevere riconoscimento e soddisfazione adeguati.

DA NESSUNA PARTE

La seconda metà del disco inizia con “Da Nessuna Parte”, una canzone ispirata alla frustrazione di un rapporto logoro e complesso, che racconta le difficoltà nell’avere a che fare con una persona totalmente diversa da sé, con punti di vista agli antipodi e conseguenti litigi.

Queste tematiche vengono espresse in chiave goliardica e provocatoria, per sottolineare come, a volte, da caos non possa nascere altro che ulteriore caos.

DIVA

La dichiarazione pubblica ed esplicita di una persona in favore dei suoi vizi, e delle sue passioni, inclinazioni, perversioni.

Il modo migliore per nascondere qualcosa tante volte è proprio esporlo a tutti e lasciare agli altri ogni interpretazione, mentre facciamo ciò che più ci piace e ci soddisfa.

Avendo come minimo comune denominatore la voglia di esporsi e stare sotto ai riflettori.

LA MIA FINE

La settima traccia parla del famoso “fine a cui tendere”, ovvero tutto ciò che ci fa affrontare fatiche e ingiustizie quotidiane.

Può essere una persona amata, un animale domestico, una passione o l’individuo che ogni mattina vediamo nello specchio.

Chiunque sia, ne vale la pena e la fatica.

L’ULTIMO GIORNO D’ESTATE

A chiudere l’esordio discografico degli On The Moon, un brano con sfumature malinconiche nella scrittura.

L’ultimo giorno d’estate è un momento che divide molto, proprio come la stagione che termina con il suo arrivo.

Qualcuno ama l’estate, altri la odiano perché il mondo durante questa stagione cambia, così come c’è chi non riesce a stare lontano dal lavoro e non vorrebbe mai staccarsene.

Chi ha composto questo brano vive il periodo tra l’estate e l’autunno come una sorta di paradosso, dominato dalla malinconia, ma con una piacevole sensazione dell’arrivo di novità e rivoluzione.

On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e

di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano.

Inizialmente nata come band indie rock, nel 2020 si consolida nella formazione attuale, che vede la chitarrista Giorgia Ravanello unirsi ai due fondatori della band, la batterista Luna Vianello e Luca Di Vacri, bassista diventato anche voce principale nella seconda vita del progetto.

Il 18 novembre 2022 la band pubblica il suo primo album completo “Siete Tutti Delle Belle Persone” prodotto da Manuele Fusaroli e Michele Guberti.

Gli On The Moon collaborano con l’etichetta “Sorry Mom!”