“AAA Genero Cercasi” stasera su Rai 1: la trama del film

In prima visione assoluta su Rai 1 “AAA Genero Cercasi”. La trama del film con Kad Merad, Julie Gayet, Pauline Etienne, François Deblock, Guillaume Labbé, Zabou Breitman

Kad Merad, Julie Gayet, Pauline Etienne, François Deblock, Guillaume Labbé, Zabou Breitman sono gli interpreti del film francese diretto da Francois Desagnat, “AAA Genero Cercasi”, in onda sabato 17 giugno alle 21.25 in prima visione su Rai 1. Stéphane e Suzanne sono i genitori di tre ragazze Gabrielle, Raphaëlle e Alexia e la loro vita procede per il meglio.

Stephane è un ginecologo che ha sempre desiderato un figlio maschio, e per colmare la sua frustrazione tende quindi ad “affezionarsi” ai potenziali generi, diventando a volte troppo invadente. Lo scopre a proprie spese Alexia, fidanzata con Thomas, famoso giocatore di rugby e idolo del padre. Quando lei decide di lasciarlo per un giovane dottore che lui non sopporta, Stéphane avrà molte difficoltà nell’accettare la situazione e farà di tutto per far lasciare i due e tentare di far rimettere Alexia con Thomas.