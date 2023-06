Previsioni meteo 16 giugno 2023: sole e caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 giugno 2023: tempo in graduale miglioramento sull’Italia e temperature che iniziano a salire

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo una lunga fase di maltempo. Dalla giornata di oggi un promontorio anticiclonico andrà a rimontare sull’Europa occidentale. Nel weekend questo si andrà ad espandere sul Mediterraneo, portando un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola. Le temperature subiranno un lieve rialzo, ma risulteranno ancora piuttosto contenute, portandosi in linea con le medie del periodo. A seguire, un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana dovrebbe rimontare sul Mediterraneo nella prossima settimana portando condizioni meteo diffusamente stabili sull’Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud. La risalita di aria molto calda da sud-ovest porterà inoltre un importante aumento delle temperature, le quali si porteranno su valori di 6-8 gradi sopra le medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centro-orientali e in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli completamente sereni.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto, salvo isolati acquazzoni sui settori interni ma in rapido esaurimento. Tra la sera e la notte tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni sulla Puglia centro-meridionale e sui settori a ridosso dello Stretto di Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge e acquazzoni sui rilievi della Calabria e sulla Puglia meridionale, soleggiato altrove. In serata migliora su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori meridionali della regione, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni o temporali soprattutto sui rilievi interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Sud, in lieve diminuzione sul resto d’Italia; massime in calo al Sud e in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .