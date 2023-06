Per Costa Serena 35 crociere in partenza da Corea del Sud e Taiwan

Per Costa Serena nel 2023 trentacinque crociere in partenza dalla Corea del Sud e da Taiwan che segnano il ritorno nel mercato asiatico

Costa Crociere annuncia il ritorno sul mercato asiatico di Costa Serena. Dopo due crociere tra Thailandia, Cambogia e Vietnam, Costa Serena è partita nei giorni scorsi dal porto di Busan, in Corea del Sud, alla volta di Nagasaki e Yatsushiro, in Giappone. Si tratta della prima crociera che prende il largo dalla Corea del Sud dopo la fine delle restrizioni sui viaggi in nave.

“Con la partenza di Costa Serena da Busan celebriamo un evento storico per le crociere in Asia. Siamo infatti la prima compagnia a riprendere le crociere dalla Corea del Sud, e presto anche da Taiwan, dopo la sosta dettata dalle restrizioni sui viaggi imposte dalla pandemia. È un momento molto importante per la ripresa dell’industria crocieristica in Asia. Se siamo riusciti a raggiungere questo significativo risultato è grazie alla nostra storica presenza in Asia e al rapporto consolidato con partner e istituzioni locali”

– ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere. Da giugno a ottobre 2023 Costa Serena effettuerà un programma di crociere “charter” in Asia, in collaborazione con i partner locali. In totale, le crociere saranno trentacinque.

Otto di queste, a giugno e ottobre 2023, saranno dedicate al mercato sudcoreano; le altre ventisette crociere sono previste nel periodo da luglio a ottobre 2023 e saranno rivolte al mercato di Taiwan. Gli itinerari, della durata da 4 a 7 giorni, visiteranno alcune delle più belle destinazioni dell’Asia orientale, in particolare del Giappone, come Otaru, Muroran, Hakodate, Aomori, Fukuoka, Sasebo, Nagasaki, Yatsushiro, Kagoshima, Naha, Ishigaki e Miyakojima. Sono previste partenze dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, nonché da Keelung e Kaohsiung a Taiwan.

Costa Serena è una nave battente bandiera italiana costruita da Fincantieri, entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114.000 tonnellate e può ospitare fino a 3.780 ospiti. A bordo di Costa Serena, gli ospiti potranno godere di un’ampia gamma di esperienze gastronomiche e di intrattenimento in stile italiano, arricchite da un tocco locale, oltre a visitare le splendide destinazioni incluse negli itinerari.