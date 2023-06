Methos in radio e in digitale con “Mondo Cane”

Methos torna con “Mondo Cane”, una scanzonata dedica d’amore: il brano è in rotazione radiofonica e online sui digital stores

“Mondo Cane”, nuovo atteso singolo di Methos, è un brano in un certo senso romantico, che mette in risalto la scrittura semplice ma assolutamente non banale del giovane songwriter. In questa traccia l’artista classe ’03 si trova dedito a una vita di caos e confusione che non sembrano fermarsi mai, se non quando è in fortunata compagnia della ragazza di cui è innamorato che riesce a dargli quel senso di pace che tanto ricerca.

Il brano, dalla buona dinamica e una parte strumentale molto viva, fa sorridere e muovere la testa con un ritornello efficace che viene memorizzato facilmente.

Scanzonato ma mai scontato, rappresenta a pieno lo stile originale di Methos.

Andrea Marano, in arte Methos, è un artista classe ’03, nato a Siracusa.

Appassionato fin da bambino alla musica, ha trovato la spinta per comporne di propria intorno al 2016.

Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato a concorsi di vario tipo, come “One Shot Game” dell’etichetta discografica Honiro Label, oltre a vari concerti in giro per la sua città, Livorno, e in giro per l’Italia.

Tra il 2020 e il 2021 ha pubblicato vari album su tutte le piattaforme digitali, lavorando da indipendente inoltre ha partecipato all’European Tour Music Fest, al “Video Festival Live” e al “Premio Fiuggi Sound” arrivando alle soglie della finalissima.

Methos ha spaziato tra vari generi nel corso degli anni, oscilla tra R&B / Pop e Indie / Cantautorale, i testi sono prettamente romantici, talvolta complessi, semplici. A volte persino spinti o velati.