L’oroscopo del 16 giugno 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 16 giugno 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Devo ricordare a tutti quelli che iniziano adesso un’impresa o un lavoro che i risultati non saranno immediati perché ci sono intralci economici. Cerca di mantenere la calma.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata valida, devi guardarti attorno. Questa immersione nelle profondità dei tuoi pensieri è un’occasione unica per mostrare a te stesso e agli altri le qualità nascoste.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Questa non è una giornata buona per mettersi a discutere o sollevare polemiche, fin dalle prime ore del mattino potresti sentirti fuorigioco o molto agitato. Un periodo che ti trova alla ricerca di un po’ di tranquillità, l’aspetto fisico va curato.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata buona per agire, ma senza strafare sul denaro. Se ti piace una persona, inizia fin da adesso a fissare un appuntamento. Tensioni sul lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Vantaggi per chi cerca nuove attività, in questo periodo sei molto ammirato, fascino. Giornata da spendere al meglio.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Incontri favoriti, viaggi piacevoli. Chi ha un lavoro aperto può guadagnare di più.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Molte cose sono da chiarire, altre da sistemare. Se il cuore è ancora solo, non dovresti fare una vita casa e bottega…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

E’ una giornata importante per l’amore, per le relazioni, per i rapporti interpersonali e qualcuno potrà anche guadagnare qualcosa in più. Non dimenticare che la creatività è un punto di forza favorito per molti…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Buona giornata per risolvere problemi d’amore, è tempo di pensare ad un trasferimento, ad un cambiamento che può riguardare casa o lavoro, spese di troppo t’impensieriscono.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa risulta una giornata buona, sarà facile riuscire a capire le persone che ti circondano. E’ possibile che tu vinca una sfida se sei in competizione con un’altra persona per ottenere un posto importante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Se intendi parlare e chiarire qualcosa che non va con il tuo amore, oggi è un buon giorno per farlo. Recupero professionale in vista.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

A costo di tagliare rapporti inutili devi cercare di ritrovare la tranquillità interiore. Fase di grande stanchezza.